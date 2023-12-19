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Как успеть выгодно купить квартиру до Нового года?

Эксперты дали советы о том, как купить квартиру до Нового года и не прогадать

Как успеть выгодно купить квартиру до Нового года?
Фото: Этаж

Erid: 2SDnjejnkF2

Реклама. ИНН 022702087400

ИП Валтиев А.В.

Решить квартирный вопрос до конца года — миссия невыполнима? Кто-то хочет оформить льготную ипотеку, пока ее не изменили, или найти квартиру с хорошей скидкой от собственника. При этом в сделку нужно вникать, собирать документы, общаться с девелопером или собственниками: кажется, что это надолго. Но выбрать и купить квартиру можно даже в короткие сроки.

Быстро выйти на сделку и получить дополнительные гарантии при покупке жилья поможет компания «Этажи». Они могут совершить весь цикл сделки: от подбора недвижимости до оформления ипотеки, страхования по кредиту, возьмут на себя всю бумажную волокиту и сделают процесс максимально прозрачным.

«Агентство недвижимости “Этажи” работает по принципу "одного окна". Мы оперативно проводим сделку от одного этапа к другому, запускаем некоторые процессы параллельно. Все этапы проходят в одном месте — вам больше не нужно тратить лишнее время», — отмечает руководитель отдела ипотечного кредитования «Этажей» в Сургуте Лилия Петухова.

Реализовать «одно окно» помогают банки, застройщики, МФЦ, страховые компании. Благодаря развитой партнерской сети клиенты могут воспользоваться специальными тарифными планами, скидками и преференциями. Специалисты «Этажей» проконсультируют по всем доступным способам снижения затрат, проверят, подходят ли вам льготные ипотечные программы, будет ли выгодна рассрочка на первый взнос.

«Поскольку «Этажи» — партнёр банков, заявки на одобрение ипотеки от наших клиентов рассматриваются быстро*. Кроме того, клиент получает сразу несколько предварительных одобрений и может выбрать наиболее выгодное. Один из банков предоставляет нашим клиентам преференции по ипотечным ставкам, а страхование ипотеки с партнёрами “Этажей” может обойтись почти в два раза дешевле. На днях специалисты “Этажей” помогли оформить полис страхования для 33-летней девушки за 8,9 тыс. рублей, при этом в одном крупном кредитном учреждении за аналогичную страховку запросили 19,3 тыс. рублей», — рассказывает Лилия Петухова.

Получить консультацию можно в офисе по адресу пр. Ленина, д. 17, 3 этаж, или по телефону +7 (3462) 76-93-14.

*Оказываются консультационные и посреднические услуги по направлению заявки на кредит. Услуги оказываются партнерами компании “Этажи”. Не являются финансовой (кредитной) организацией. Услуги по выдаче ипотечного кредита, рефинансированию оказывают банки-партнеры, выбор банка согласовывается с клиентом. Информация о партнерах и услугах на etagi.com. Банк вправе отказать в предоставлении услуг по кредитованию без объяснения причин.

**Услуги страхования оказывают страховщики-партнёры компании “Этажи”, полный список на сайте https://surgut.etagi.com/insurance/. Страховщик вправе отказать в предоставлении услуг по страхованию без объяснения причин.

Erid: 2SDnjejnkF2

Реклама. ИНН 022702087400

ИП Валтиев А.В.


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19 декабря в 21:42, просмотров: 274, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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