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Реальная цена продажи вторичной недвижимости в России показывают нестабильную динамику. По итогам октября агентство недвижимости «Этажи» зафиксировало снижение цены квадратного метра на 0,78%, но уже в ноябре она не только отыграла назад, но и прибавила: рост составил +1,58%. В Сургуте также наблюдаются небольшие колебания цен, но общий тренд пока всё-таки идёт на повышение.

«В ноябре мы видели символическое, на 0,1%, снижение цен. Но это динамика в пределах погрешности. Дисконты идут в основном за счет узкого сегмента: это продавцы, которые заинтересованы в быстрой продаже, и хотят закрыть вопрос перед новым годом. Ноябрь и декабрь — всегда ажиотажные месяцы, когда хочется завершить дела в уходящем году и не растягивать их на новый», — комментирует эксперт по недвижимости компании «Этажи» в Сургуте Станислав Хомутов.

Эксперт подчёркивает: повальных скидок и торга со стороны продавцов риелторы в настоящее время не видят, цена выставления на продажу тоже не снижается.

«Говорить о том, что весь рынок пойдёт вниз, пока преждевременно. Если учитывать прогнозы по повышению ключевой ставки, то совершать сделку по покупке или продаже квартиры лучше сейчас, по текущим потребностям и ставкам», — уточнил спикер.

Напомним, что Центробанк назначил пересмотр ключевой ставки на 15 декабря 2023 года. Среди пессимистичных прогнозов аналитики рассматривают вариант повышения ставки до 17%, что повлечет и повышение ставок по ипотеке.

Станислав Хомутов также рассказал, что агентство недвижимости «Этажи» выдают своим клиентам сертификат на бесплатную услугу по сопровождению рефинансирования ипотеки*. Рефинансирование позволит пересмотреть условия вашей ипотеки, когда на рынке появятся более привлекательные программы. Сертификат от компании «Этажи»: бесплатный — вы не платите за него и консультацию по рефинансированию; бессрочный — обратитесь за рефинансированием, когда вам будет нужно.

*Оказываются консультационные и посреднические услуги по направлению заявки на кредит. Услуги оказываются партнерами компании “Этажи”. Не являются финансовой (кредитной) организацией. Услуги по выдаче ипотечного кредита, рефинансированию оказывают банки-партнеры, выбор банка согласовывается с клиентом. Информация о партнерах и услугах на etagi.com.

Erid: 2SDnjcd9cCx

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ИП Валтиев А.В.