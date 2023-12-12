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Ипотечные условия — не навсегда

Рассказываем, как «апгрейдить» ипотеку и снизить ставку по кредиту

Ипотечные условия — не навсегда
Фото: Этажи

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15 декабря Центробанк пересмотрит ключевую ставку, сейчас она составляет 15%. Прогнозы относительно изменений осторожные — но уже звучат предположения, что ставку повысят. От ключевой ставки зависят и условия по выдаче кредитов, в том числе — жилищных. Ситуацию прокомментировали эксперты «Этажей».

«В ноябре средняя одобренная ставка по ипотеке на вторичном рынке составила 15,1%. Часть спроса уже перешла на рынок новостроек и загородной недвижимости, где до сих пор действуют льготные программы со сниженными ставками. Поэтому сейчас в работе с клиентами мы подбираем все возможные способы сокращения затрат по ипотеке. Это экономия на сопутствующих сервисах, рассрочки, управление досрочными платежами», — рассказывает руководитель ипотечного отдела «Этажей» в Сургуте Лилия Петухова.

Особенно эксперты советуют обратить внимание на такой инструмент, как рефинансирование — то есть перекредитование.

«Когда ситуация нормализуется, вы можете получить кредит под новые ставки и погасить старую ипотеку. При этом между старой и новой ставками должна быть разница быть хотя бы в 2 процентных пункта. Если у вас кредит под 13,5%, то идти на рефинансирование выгодно, когда в банках появятся программы от 11,5%. Похожая ситуация была в апреле-мае 2022 года. Клиенты „Этажей“, которые купили в тот период жильё, с нашей помощью успешно перекредитовались, как только ставки опустились — напомню, уже в сентябре 2022 года вернулась ключевая ставка в 7%», — рассказала Лилия Петухова.

Вообще помощь в рефинансировании — платная услуга. Но «Этажи» бесплатно помогают* своим клиентам пройти данную процедуру. Ипотечный специалист подберёт программу для перекредитования, поможет собрать документы и получить одобрение по новым условиям.

«Всем клиентам, которые сейчас покупают квартиру с „Этажами“, мы выдаём сертификаты. Они бесплатные и бессрочные, дают вам право на бесплатную помощь наших экспертов — ипотечных брокеров. Брокеры знают все программы банков и работают с каждым клиентом индивидуально. Если у банков есть выгодные для клиента условия — мы помогаем их получить. Как и в обычном выборе ипотеки, найдём лучшие ставки, грамотно заполним анкету, учтём все опции дополнительного снижения ставки», — говорит Лилия Петухова.

*Оказываются консультационные и посреднические услуги по направлению заявки на кредит. Услуги оказываются партнерами компании “Этажи”. Не являются финансовой (кредитной) организацией. Услуги по выдаче ипотечного кредита, рефинансированию оказывают банки-партнеры, выбор банка согласовывается с клиентом. Информация о партнерах и услугах на etagi.com.

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ИП Валтиев А.В.


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Сегодня в 13:13, просмотров: 72, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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