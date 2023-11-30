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Как построить карьеру в продажах и управлять другими? Рассказывает директор по персоналу «Этажей»

Построить карьеру на малой родине и переехать, сохранив или даже повысив позицию и доход — реально

Как построить карьеру в продажах и управлять другими? Рассказывает директор по персоналу «Этажей»
Фото: Этажи

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Сургут — кузница топовых экспертов риелторской компании «Этажи». Из офиса на Ленина, 17 выросли директор «Этажей» в Челябинске, руководители отделов продаж и топовые риелторы для офисов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и даже Турции. Построить карьеру на малой родине и переехать, сохранив или даже повысив позицию и доход — реально. Об этом рассказала директор по персоналу Светлана Мартынюк.

Светлана, приведите примеры успешных переездов.

— Руководитель отдела продаж Рамиз Насруллаев «вырос» до директора «Этажей» в Челябинске. От риелтора до менеджера в Сургуте выросла Анна Деркач, и сейчас она топовый эксперт в Москве. Также в Москву переехали Ирина Емелина, Татьяна Богомолова, Сергей Аврамов. Анастасия Чебан была эффективным руководителем отдела аренды в Сургуте, переехала в Ростов-на-Дону.

— Получается, не обязательно бросить всё и переезжать «в никуда».

— Да, в Сургуте мы обучаем, мотивируем, поддерживаем. Вы получаете нужные компетенции, копите финансовую подушку. Знакомитесь с риелторами и управленцами из разных городов, вникаете в особенности рынка недвижимости других регионов, и можете заранее определить свою позицию в городе, в который хотите переехать.

— Как вообще выглядит карьера в риелторском бизнесе?

— В «Этажах» есть карьерные треки — пути развития. Обычно трек начинается с позиции специалиста по недвижимости. Если риелтор успешно совершает сделки, растёт профессионально, то через год он может стать «наставником» и помогать новичкам.

Следующий этап — это «наставник- эксперт». Он уже начинает прокачивать и развивать управленческие навыки. Если риелтор входит в топ-10 специалистов по недвижимости, он может перейти на следующую ступень — «менеджер отдела продаж». Следующая ступень — «руководитель отдела продаж», когда человек управляет несколькими менеджерскими группами. Эффективные руководители могут участвовать в конкурсе на замещение вакантных позиций: директор по продажам, директор офиса в другом городе.

Как меняется доход на разных позициях?
— Риелтор может зарабатывать и 70, и 150 тысяч. Чтобы расти в доходе, не обязательно идти по треку вверх — можно развиваться горизонтально, стать топовым риелтором и поднять доход выше 200 тысяч. На управляющих позициях доход может быть сопоставим с зарплатами нефтяной отрасли.

— А если нет опыта руководства, или он в другой сфере?

— Мы обучаем внутри компании. Основа — базовый курс специалиста по недвижимости: управленцы должны разбираться в продукте и бизнес-процессах. Далее с руководителем составляется индивидуальный план развития. Он включает проектную работу, достижение показателей и обязательно — обучение у действующих руководителей «Этажей». Эти мероприятия проходят за счёт компании.

— Куда идти с резюме?
— Отправляйте на etagi.com в раздел «Вакансии» или приходите в офис на Ленина, 17.

До риелторской деятельности я управлял продажами строительных товаров крупной компании-производителя в ХМАО и ЯНАО. Когда достиг потолка, ушел на позицию руководителя отдела продаж в «Этажи».

Начал с риелторской практики — взял проект по развитию новостроек, выстроил отдел. Потом, как руководитель отдела продаж, собрал самый большой рукав управления, а затем уехал в Челябинск на позицию директора. Весь путь занял около трёх лет.

В «Этажах» я наконец-то реализовал свой управленческий потенциал. Доход сначала был даже меньше ожиданий, но это не останавливало: я пришёл не для разовых побед. Я построил стабильную, растущую систему, и доход рос кратно вложенным силам. На третий год он превысил ожидания и открыл новые возможности.

Я стала риелтором 11 лет назад: услышала по радио о наборе в школу риелтора. С первого дня появился огромный интерес, я сразу начала набирать базу, клеила объявления на вечерних прогулках с ребенком. И за первые месяцы заработала в два раза больше, чем на прошлой работе. Через два года я стала менеджером группы, вывела своих ребят в лидеры.

А еще через несколько лет переехала в Москву! Получилось спонтанно: у меня появился мотоцикл, нужна была экипировка. В Сургуте такого немного, я поехала в столицу, остановилась у коллег из московских «Этажей», попала к ним на новогодний корпоратив... И мне предложили переехать.

В Сургуте я зарабатывала в среднем 200 тысяч. С переездом поставила новую цель: средний доход 500 тысяч, и достигла её. Меня мотивируют не только финансы, но и миссия: помогать людям в жилищном вопросе. Наивысшая награда — благодарные глаза клиента. Я каждый день работаю с улыбкой и хорошим настроением. Раньше думала, что так не бывает.

Erid: 2SDnjeHR5Vz
Реклама. ИНН 022702087400
ИП Валтиев А.В.


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