По льготным программам с низкими ставкам можно построить загородный дом или купить готовый

Erid: 2SDnjcxH2qn

Тренд на перераспределение спроса со вторичного жилья на загородное начался еще со времен пандемии. Сначала россияне хотели оказаться ближе к природе, когда приходилось сидеть буквально в четырех стенах. Затем «загородка» оказалась перспективной инвестицией и заменой старому городскому жилому фонду, где «квадрат» стоит в среднем в два раза дороже. Новое повышение ставок по ипотеке привело к очередному витку этого общефедерального тренда: по льготным программам с низкими ставкам квартиру от собственника купить нельзя, а построить загородный дом или купить готовый у подрядчика — можно.

В середине ноября одобренные ставки по ипотеке на вторичное жилье составляют 14,1%, а «квадрат» на вторичном рынке Сургута в среднем стоит 123,7 тыс. рублей. В это же время строительство каменного дома «под ключ» обойдется от 70 тыс. рублей за «квадрат». А ипотеку на строительство «загородки» можно оформить по льготным ставкам — 3-8% в зависимости от программы.

«Такая разница в стоимости “квадрата” до сих пор удивляет наших клиентов. При этом, переезжая за город, вы не только получаете жилье большей площади, но и свой участок, на котором можно построить, например, баню или мастерскую. Бонусом станет природа и экология, с которыми не сравнится городская среда, но в то же время и городской комфорт будет рядом, особенно если рассмотреть варианты в радиусе 20 км от Сургута», — отмечает куратор направления загородной недвижимости «Этажей» в Сургуте Наталья Нестерова.

Эксперты «Этажей» подберут участок с проверенным пакетом документов, где можно по закону строить жилье, и который не будет подтапливать весной. Помогут оформить ипотеку на готовый дом или его строительство. А построить дом помогут партнеры «Этажей». Все подрядчики проверенные и надежные, коттедж можно возвести всего за 2-3 месяца, отмечает Нестерова.

«Отмечу, что ситуация на рынке сейчас нестандартная — ставки по ипотекам с государственным субсидированием в 2-3 раза ниже, чем на ипотечные программы вторичного рынка. Мы понимаем, что скоро это может закончиться. Участники рынка опасаются и роста ставок по льготным предложениям и быстрого исчерпания лимитов, так как спрос на них сейчас большой. Поэтому если были планы обзавестись своим загородным домом — стоит поторопиться», — предупреждает Наталья Нестерова.

Эксперты помогут оценить варианты участков, готовых домов от подрядчика, которые можно купить по льготной ипотеке, и выбрать проект дома для строительства.

Erid: 2SDnjcxH2qn

Реклама. ИНН 022702087400

ИП Валтиев А.В.