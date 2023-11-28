16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,7045   EUR  97,1594  

Новости

Больше новостей
Реально ли заменить чиновников искусственным интеллектом?
Комментировать
0
Больше опросов

Ипотечные ставки на загородное жилье оказались заметно ниже, чем на вторичные квартиры

По льготным программам с низкими ставкам можно построить загородный дом или купить готовый

Ипотечные ставки на загородное жилье оказались заметно ниже, чем на вторичные квартиры
Фото: Этажи

Erid: 2SDnjcxH2qn

Тренд на перераспределение спроса со вторичного жилья на загородное начался еще со времен пандемии. Сначала россияне хотели оказаться ближе к природе, когда приходилось сидеть буквально в четырех стенах. Затем «загородка» оказалась перспективной инвестицией и заменой старому городскому жилому фонду, где «квадрат» стоит в среднем в два раза дороже. Новое повышение ставок по ипотеке привело к очередному витку этого общефедерального тренда: по льготным программам с низкими ставкам квартиру от собственника купить нельзя, а построить загородный дом или купить готовый у подрядчика — можно.

В середине ноября одобренные ставки по ипотеке на вторичное жилье составляют 14,1%, а «квадрат» на вторичном рынке Сургута в среднем стоит 123,7 тыс. рублей. В это же время строительство каменного дома «под ключ» обойдется от 70 тыс. рублей за «квадрат». А ипотеку на строительство «загородки» можно оформить по льготным ставкам — 3-8% в зависимости от программы.

«Такая разница в стоимости “квадрата” до сих пор удивляет наших клиентов. При этом, переезжая за город, вы не только получаете жилье большей площади, но и свой участок, на котором можно построить, например, баню или мастерскую. Бонусом станет природа и экология, с которыми не сравнится городская среда, но в то же время и городской комфорт будет рядом, особенно если рассмотреть варианты в радиусе 20 км от Сургута», — отмечает куратор направления загородной недвижимости «Этажей» в Сургуте Наталья Нестерова.

Эксперты «Этажей» подберут участок с проверенным пакетом документов, где можно по закону строить жилье, и который не будет подтапливать весной. Помогут оформить ипотеку на готовый дом или его строительство. А построить дом помогут партнеры «Этажей». Все подрядчики проверенные и надежные, коттедж можно возвести всего за 2-3 месяца, отмечает Нестерова.

«Отмечу, что ситуация на рынке сейчас нестандартная — ставки по ипотекам с государственным субсидированием в 2-3 раза ниже, чем на ипотечные программы вторичного рынка. Мы понимаем, что скоро это может закончиться. Участники рынка опасаются и роста ставок по льготным предложениям и быстрого исчерпания лимитов, так как спрос на них сейчас большой. Поэтому если были планы обзавестись своим загородным домом — стоит поторопиться», — предупреждает Наталья Нестерова.

Эксперты помогут оценить варианты участков, готовых домов от подрядчика, которые можно купить по льготной ипотеке, и выбрать проект дома для строительства.

Erid: 2SDnjcxH2qn
Реклама. ИНН 022702087400
ИП Валтиев А.В.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:51, просмотров: 133, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Первый автозимник в Югре откроют 1 декабря 670
  2. Экс-сотрудника ДПС осудят за взятки в ХМАО 609
  3. В ХМАО отец перепутал краны с водой и окатил своего ребенка кипятком 607
  4. Югорчане могут стать новогодними волшебниками для детей 587
  5. ​Территорию бывшего совхоза «Северное» предлагается сделать жилым микрорайоном. Вопрос вынесен на слушания 573
  6. «С 2017 года в ХМАО не зафиксировано ни одного случая, когда коллекторы вредили должнику» 572
  7. ​В вузах и ссузах Югры будет больше бюджетных мест для студентов 567
  8. ​Еще в одном югорском городе школьников перевели на дистант из-за ОРВИ 554
  9. Александр Моор отметил важность сотрудничества с крупными компаниями 544
  10. ​В Ханты-Мансийске наградили югорчан за заслуги в сфере семьи и детства 537
  1. Встреча наследника российского престола и шведского ученого в Сургуте 2016
  2. ​На День Югры в московском ВДНХ приехали молодые таланты из автономного округа. Рассказываем о них 1773
  3. ​Сбер поделился опытом ESG-трансформации и представил передовые сервисы на Югорском экономическом форуме 1748
  4. ​А вот в Иркутске… 1683
  5. ​В День Югры на выставке «Россия» в Москве выступит «Дискотека Авария» 1679
  6. В Сургуте к концу 2024 года завершат строительство нового здания скорой помощи 1601
  7. ЖК «Сибирский Бор»: «однушек» больше нет, а спрос на «двушки» и «трешки» стремительно растет — цены заметно ниже среднего 1454
  8. ​5 лет договор «Две пенсии для бюджетников» заключают онлайн 1391
  9. ​Жить и учиться в современном доме: как Новин помогает получить профессию своим резидентам 1343
  10. ​Увидеть стратегию 1333
  1. ​Большой гуманитарный форум пройдет в Ханты-Мансийске 32458
  2. Нечеловеколюбивая тема 31919
  3. В ХМАО не исключена первая в этом году актировка 5674
  4. Школа Нижневартовска вошла в число лучших в стране 5657
  5. ​Автобусной реформой недовольны. Сургутяне определились с отношением к новшествам на дорогах города 4065
  6. Стены помнят. Пока помнят… 3478
  7. ​Сургутян предупредили об изменении расписания и схем движения нескольких автобусов 3022
  8. Умер главный шутник сериала «Друзья» 2989
  9. ​Югорским пенсионерам выплатят по тысяче рублей 2854
  10. Сургутяне наблюдали красивое северное сияние в черте города 2602

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика