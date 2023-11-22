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В ЖК « Сибирский Бор » раскупили все однокомнатные квартиры, сообщают представители компании «Этажи». Сейчас в продаже остались двух и трехкомнатные и цены на них ниже рыночных.

«Проект стал пользоваться спросом буквально со дня старта продаж, еще весной. Это не удивительно, цены на жилье здесь одни из самых низких в Сургуте. Сейчас в этом ЖК “квадрат” в среднем стоит 95,1 тыс. рублей, а по всем новостройкам города — 119,7 тыс. Жилье можно купить в ипотеку по госпрограммам: по семейной ипотеке, по Господдержке-2020 и по ИТ-ипотеке. Действуют уникальные условия по ставкам», — отмечает заместитель руководителя департамента новостроек «Этажей» в Сургуте Алсу Салихова.

Как добавляет эксперт, двухкомнатную квартиру в этом ЖК можно приобрести от 6,1 млн рублей. Аналогичные варианты в этой локации в среднем стоят дороже — от 6,4 млн.

Эксклюзивным продавцом квартир в ЖК « Сибирский Бор » выступают «Этажи». Кроме помощи в подборе квартиры эксперты помогут найти и оформить выгодную ипотеку и страховку. Эти услуги предоставляются бесплатно.

Напомним, в ЖК « Сибирский Бор » три дома, ввод в эксплуатацию которых запланирован на конец 2023 года. Помимо бюджетной стоимости жилья, плюсами этого проекта являются малоэтажность квартала — все дома в высоту пять этажей, а также перспективы развития локации.

«Район железнодорожного вокзала в дальнейшем будет застраиваться, появится больше качественных дорог и инфраструктуры, но при этом сохранится благоприятная экологическая обстановка», — отмечает Алсу Салихова.

Отметим, что рядом находится выезд на Тюменский тракт, по которому легко добраться до торгового центра, аптек, кафе и кинотеатра и другой социальной инфраструктуры. Если хотите быть ближе к природе, но при этом не готовы жить вдалеке от городского комфорта, то ЖК « Сибирский Бор » — отличный выбор.

«Сейчас в ЖК « Сибирский Бор » в продаже остались “двушки” и “трёшки”. Планировки комфортные, есть разные варианты — успевайте выбирать, все квартиры будут сдаваться в улучшенной черновой отделке. Это перспективные варианты для тех, кто хочет приобрести жилье по льготным ставкам. Программы с государственным субсидированием — Господдержку-2020, семейную ипотеку и ИТ-ипотеку — сейчас выдают под 5-8% годовых в зависимости от программы, что в 2-3 раза ниже, чем на “вторичку”. Такая ситуация с ипотекой очень необычна для рынка, покупатели это понимают и быстрее принимают решения о покупке. Все опасаются окончания лимитов на госпрограммы и роста ставок», — рассказывает Алсу Салихова.

Записывайтесь на индивидуальную экскурсию в « Сибирский Бор » по телефону:+7 (3462) 39-08-53.

*Застройщик Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ФОРМУЛА РЕМОНТА», ИНН 7203379771. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф .

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ИП Валтиев А.В.