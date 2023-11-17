Приобрести недвижимость в другом городе можно дистанционно

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Уроженка Сургута Яна Н. уехала в Нью-Йорк почти 10 лет назад, но сейчас решила приобрести квартиру для мамы на малой родине. Разбираемся, как она купила недвижимость на другом континенте, не снимая домашних тапочек.

Яна до сентября 2023 года не следила за российским и сургутским рынками недвижимости. Ее помощником в подборе квартиры стал Артур Исмагилов, специалист «Этажей» по межрегиональным и международным сделкам в Сургуте. Его она увидела в социальных сетях и решила написать.

Этап 1. Выбор квартиры

После краткого ввода в курс дел на рынке от Артура, Яна поняла, что ей нужна однокомнатная квартира. Артур, предложил ей несколько комфортных жилых комплексов от крупных девелоперов в Сургуте.

«Подробная информация о проектах и планировках есть на официальном сайте etagi.com , поэтому нам их быстро удалось просмотреть и отобрать. Кстати, тут можно увидеть практически всю товарную полку новостроек как Сургута, так и других городов присутствия «Этажей». В итоге мы определились с вариантами-фаворитами и приступили к просмотрам», — рассказывает Артур Исмагилов.

Этап 2. Показы

Все просмотры проходили по видеосвязи, не помешала даже 10-часовая разница во времени. В итоге девушка остановилась на ЖК «Крылов». Вариант оказался очень похож на ее квартиру в Нью-Йорке — совпали планировка, этаж и даже ориентация по сторонам света.

Артур предложил немного подождать. Он знал, что через пару дней начнется старт продаж в новом корпусе этого ЖК и там будет такая же квартира с отделкой, но дешевле на 500 тыс. рублей. Дом планируют сдать в 2025 году. Яна согласилась, потому что сроки были не важны, а цена оказалась интересной.

«Артур мне показал все перспективные варианты на рынке, мы выбрали квартиру и дальше “Этажи” сами занимались оформлением и сбором всех документов и общением с застройщиком», — рассказывает Яна.

«Нам пришлось попросить девелопера немного подождать, перевод денег из США сейчас занимает время. В компании пошли навстречу, так как у нас уже сложился хороший опыт сотрудничества», — отметил Артур Исмагилов.

Этап 3. Документы и ипотека

Подписать агентский договор с «Этажами» Яне удалось буквально в один клик. Все происходило в личном кабинете «Этажей» на etagi.com .

Большую часть стоимости квартиры Яна планировала перевести в качестве первого взноса, а другую часть — оформить в ипотеку на маму и потом выплачивать займ за нее.

Артур помог со сбором документов для одобрения ипотеки. Ставка по займу в итоге оказалась 6,9%, что порадовало Яну. Дело в том, что в сентябре-октябре в США ипотечные ставки тоже составляли порядка 7%, но в России ей покупать квартиру оказалось выгоднее из-за курса доллара к рублю.

«Сделка прошла очень гладко и быстро. Мы остались довольны и всем теперь рекомендуем “Этажи”. Некоторые думают, что выгоднее искать квартиру самим, но на самом деле это не так. “Этажи” подбирают и проводят сделки с квартирами в новостройках бесплатно даже если вы находитесь в другой стране. При этом специалист освобождает от ненужных хлопот и ошибок, экономя бесценное время и деньги своего клиента», — резюмировала Яна.

Благодаря «Этажам» можно купить квартиру не выходя из дома в более чем 250 городах России и 13 странах. Опытные специалисты помогут на всех этапах. Также «Этажи» отвечают за результат сделки своими деньгами. Если вы покупаете с нами квартиру, и что-то пошло не так — мы либо отстоим ваши права собственности на квартиру, либо вернем ее стоимость вплоть до 12 млн.

Erid: 2SDnjbucFEY

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ИП Валтиев А.В.