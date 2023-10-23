В августе и сентябре на рынке недвижимости произошли большие изменения

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#302 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1696995993"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1698173956"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=UA6Gx71auEw5KC65Af6ze4pSzwbwsEX7q7f82gRx+pCbl5OJvjWou1ZGP7B+ruBlQ0EuxFOCXGP4svUUrKqeeOJjTQtEX1FY7UrMAtROLqXKGXzXFQMOwq6wCbD8cYsN"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=UA6Gx71auEw5KC65Af6ze4pSzwbwsEX7q7f82gRx+pCbl5OJvjWou1ZGP7B+ruBlQ0EuxFOCXGP4svUUrKqeeOJjTQtEX1FY7UrMAtROLqXKGXzXFQMOwq6wCbD8cYsN"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(52) "Сибпромстрой Паркинг (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "5fe8b1a0b6176e5dca129f5b5d6abf6b.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(14) "erid:Kra23WcoD"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(82) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:Kra23WcoD"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-10-11 08:46:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-10-24 23:59:16"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#307 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1696996024"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1698173969"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=UXx0TykKkOvbJZa5CNNOzkg8AKL2JB+YSr9t2A30jR7GrAO5QYgeYcyfScwqiipE/3VSybcpjjfijhKG7tn8NxXMMDTJ9B9Q3JRkXWJ8MmtX/BSisUd8BLLi/pMkQBAM"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=UXx0TykKkOvbJZa5CNNOzkg8AKL2JB+YSr9t2A30jR7GrAO5QYgeYcyfScwqiipE/3VSybcpjjfijhKG7tn8NxXMMDTJ9B9Q3JRkXWJ8MmtX/BSisUd8BLLi/pMkQBAM"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(50) "Сибпромстрой Паркинг (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "d35d1a71adae4d512bf57d7b608224d5.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(14) "erid:Kra23WcoD"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(82) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:Kra23WcoD"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-10-11 08:47:04"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-10-24 23:59:29"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#302 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1696995993"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1698173956"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=UA6Gx71auEw5KC65Af6ze4pSzwbwsEX7q7f82gRx+pCbl5OJvjWou1ZGP7B+ruBlQ0EuxFOCXGP4svUUrKqeeOJjTQtEX1FY7UrMAtROLqXKGXzXFQMOwq6wCbD8cYsN"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=UA6Gx71auEw5KC65Af6ze4pSzwbwsEX7q7f82gRx+pCbl5OJvjWou1ZGP7B+ruBlQ0EuxFOCXGP4svUUrKqeeOJjTQtEX1FY7UrMAtROLqXKGXzXFQMOwq6wCbD8cYsN"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(52) "Сибпромстрой Паркинг (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "5fe8b1a0b6176e5dca129f5b5d6abf6b.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(14) "erid:Kra23WcoD"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(82) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:Kra23WcoD"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-10-11 08:46:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-10-24 23:59:16"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#307 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1696996024"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1698173969"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=UXx0TykKkOvbJZa5CNNOzkg8AKL2JB+YSr9t2A30jR7GrAO5QYgeYcyfScwqiipE/3VSybcpjjfijhKG7tn8NxXMMDTJ9B9Q3JRkXWJ8MmtX/BSisUd8BLLi/pMkQBAM"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=UXx0TykKkOvbJZa5CNNOzkg8AKL2JB+YSr9t2A30jR7GrAO5QYgeYcyfScwqiipE/3VSybcpjjfijhKG7tn8NxXMMDTJ9B9Q3JRkXWJ8MmtX/BSisUd8BLLi/pMkQBAM"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(50) "Сибпромстрой Паркинг (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "d35d1a71adae4d512bf57d7b608224d5.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(14) "erid:Kra23WcoD"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(82) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:Kra23WcoD"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-10-11 08:47:04"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-10-24 23:59:29"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:Kra23WcoD реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:Kra23WcoD реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  95,9053   EUR  101,4257  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Про жилье: что происходит с новостройками, «вторичкой» и ипотекой в Сургуте осенью 2023 года

В августе и сентябре на рынке недвижимости произошли большие изменения

Про жилье: что происходит с новостройками, «вторичкой» и ипотекой в Сургуте осенью 2023 года
Фото: Этажи

Erid:Kra23Sufc

В августе и сентябре на рынке недвижимости произошли большие изменения. Ключевая ставка выросла с 8 до 13%, ставки на стандартные ипотечные программы тоже выросли. Вместе с тем Центробанк сохранил льготные программы на новостройки, хотя и поднял минимальный первоначальный взнос с 15 до 20%. К чему привели такие перемены, разбираемся вместе с экспертами «Этажей» в Сургуте.

Вторичный рынок

Сильнее всего, как полагали эксперты в сентябре, рост ключевой ставки отразится на вторичном рынке. Ставки по ипотеке поднялись до 13,5-16% в разных банках. Однако эксперт «Этажей» Наталья Балакшеева считает, что рынок не остановился.

Продавцы разделились на два лагеря: есть те, кто боится, что спрос упадет: они просят снизить цены на их объекты. И есть небольшая часть собственников, кто стоит на своем. В зависимости от стоимости объекта торг составляет 100-500 тыс. рублей, отмечает эксперт. Средняя цена на однокомнатную квартиру сейчас составляет 5 млн рублей, на «двушки» — порядка 7 млн. За месяц «вторичка» подорожала в среднем на 1,9%, а за год — на 12,5%.

«Есть прогнозы, что Центробанк повысит ключевую ставку в конце октября или ноябре. В целом это уже не сильно изменит ситуацию на рынке вторичной недвижимости. Если в ближайшие два года в экономической и политической обстановке ничего не изменится, мы будем наблюдать медленное снижение цен на жилье», — резюмировала эксперт.

Новостройки

В октябре 2023 года спрос на сургутские новостройки остался на прежнем уровне по сравнению с сентябрем, и значительно превышает показатели лета, рассказывает заместитель руководителя департамента новостроек «Этажей» в Сургуте Алсу Салихова.

«Интерес к первичной недвижимости подогрел и рост первоначального взноса с 15 до 20%. Люди хотели успеть приобрести жилье на наиболее выгодных для себя условиях, что увеличило продажи. Но, несмотря на небольшой ажиотаж, резкого повышения цен мы не наблюдаем», — комментирует эксперт.

В среднем кв. метр в сургутских новостройках на начала октября оценивался в 119,1 тыс. рублей. В однокомнатных квартирах «квадрат» традиционно дороже — в среднем 128,1 тыс. рублей, дешевле всего в «трешках» — 105,9 тыс. рублей. За месяц цены выросли в среднем на 0,16%, а за год — на 5,6%.

Что касается ипотеки на новостройки, то ставки по программам с господдержкой остаются на низком уровне: по семейной ипотеке максимальная ставка 6%, а по господдержке-2020 — 8%.

«Также остались банки и девелоперы, которые дают преференции и снижают эти ставки, что делает покупку новостройки еще интереснее. Также ряд застройщиков могут предложить более низкую ставку. На личной консультации мы с клиентом ищем наиболее выгодные для него варианты и оптимальные расчеты по ипотеке», — отмечает эксперт.

Загородка

На загородном рынке количество сделок в октябре за месяц выросло на 6%, отмечает куратор направления загородной недвижимости «Этажей» в Сургуте Наталья Нестерова.

По словам эксперта, цены, в отличие от городских новостроек, в загородном сегменте активно растут. Стоимость земельных участков относительно прошлого октября выросла на 77%, на готовые дома — на 3%. Снизились только цены на дачи, на 3%.

«В первую очередь подорожали объекты, которые подходят для постоянного проживания, и инвестиционные земельные участки. И у нас по-прежнему остается главный инструмент, помогающий сделать жилье доступный — субсидированная ипотека», — комментирует специалист. Сейчас для покупателей загородного жилья в Сургуте есть три предложения: госипотека под 8%, семейная ипотека под 6%, и возобновилась подача заявок на сельскую ипотеку: рынок ожидает финансирования программы, по ней ставка — до 3%.

Какую недвижимость сейчас стоит покупать?

В целом на городском рынке недвижимости ситуация с ценами и предложением сейчас стабильная, стоимость объектов растет только на загородном рынке. Однако нет определенности, как в ближайшие месяцы изменятся ипотечные ставки. Как отмечают эксперты, снижения не ожидается, поэтому лучше выбирать жилье сейчас и исходить из своих приоритетов.

«На мой взгляд, для покупки "загородки" и новостроек сейчас благоприятное время — ипотека еще с низкими ставками. Но самое выгодное решение именно для инвестиций, чтобы сохранить свои сбережений — покупать земельные участки. Затем, на втором месте — строительство собственного дома, на третьем — покупка квартиры в новостройке», — считает куратор направления загородной недвижимости Наталья Нестерова.

Erid:Kra23Sufc
Реклама. ИП Валтиев А.В,
ИНН 022702087400


нравится (0) не нравится (3)
Сегодня в 17:16, просмотров: 247, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. На югорской трассе молодой водитель врезался в столб, погиб пассажир 353
  2. ​Самолеты Utair полетят по осенне-зимнему графику 336
  3. Заболеваемость ковидом в ХМАО выросла в два раза за последние недели 306
  4. Напуганная уголовным делом югорчанка перевела 10 млн рублей мошенникам 301
  5. Международный слет потомков победителей «Внуки Победы. Ленинград» состоится в январе 298
  6. ​45% россиян не хватает зарплаты на основные нужды 293
  7. ​В Сургуте на мужчину завели уголовное дело за преследование девочки 277
  8. Про жилье: что происходит с новостройками, «вторичкой» и ипотекой в Сургуте осенью 2023 года 247
  9. ​В Солнечном откроют самый большой в Сургутском районе стадион 230
  10. Ханты-Мансийский НПФ провел третий турнир по шахматам «Открытая игра» 218
  1. Николай Иванов: «Хирургия случайных людей не терпит» 6538
  2. ​Проспект доктора Иванова 2154
  3. Кардиостимулятор спас жителя Нефтеюганска от попадания тромбов в сердце 2028
  4. Сургутянам рассказали о возможностях мобильного приложения «Госуслуги.Дом» 2026
  5. ​Умер Николай Васильевич Иванов 1859
  6. ​Ветер перемен 1781
  7. ​Даешь дружины 1703
  8. ​Кому платят больше всех в ХМАО // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1478
  9. ​Минобороны и пуговица 1393
  10. В Сургуте добавят три новых автобусных маршрута 1367
  1. ​Взрыв термоядерной бомбы в космосе над Сибирью в первую очередь отбросит на 30 лет назад саму Сибирь 6731
  2. Николай Иванов: «Хирургия случайных людей не терпит» 6538
  3. Стало известно, в какие даты югорчанам придут пенсии и пособия в октябре 4795
  4. «Жизнь в городе замерла»: бывшие сургутяне − о происходящем в городах Израиля 4773
  5. ​Живой труп 3689
  6. Наталья Комарова: «Я не буду строить замки для собак» 3032
  7. ​И так бывает 3020
  8. Более 70% югорчан поддержали идею «социальных полок» с товарами с истекающим сроком годности 2600
  9. Пропавшего в Сургуте подростка нашли в Екатеринбурге 2503
  10. Какие привычки помогут поддержать иммунитет осенью? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2371

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика