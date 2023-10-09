В день рождения компании рассказываем, как «Этажи» помогают сургутянам купить и продать жилье

Erid:Kra23TarW

«Этажи» в Сургуте отметили 13-й день рождения. За последний год компания научила горожан безопасно покупать недвижимость в других странах, ускорили продажу загородных домов с помощью дронов и, конечно, исполняла мечты о собственном жилье. Команда приросла амбициозными партнерами, с которыми открыла офисы под брендом «Этажи» в Лангепасе, Лянторе, Когалыме и Ноябрьске.

Директор Константин Сыпко считает, что «Этажи» сделали рынок недвижимости Сургута доступнее.

Заботу о клиенте видно в росте количества сделок. Например, компания лидирует на рынке загородной недвижимости. По словам Натальи Нестеровой, куратора направления загородной недвижимости, сейчас каждая третья сделка в Сургуте проходит с «Этажами», за 2023 год их количество выросло на 43%.

«До „Этажей“ дома покупали буквально по распискам. Мы изменили подход к сделкам на рынке загородной недвижимости: с нами рынок стал прозрачным, а сделки — безопасными и понятными. Мы используем новые подходы в презентации объектов: делаем бесплатную видеосъемку загородных домов с коптера, монтируем видеоролик, чтобы покупатель видел всё как на ладони. Такого в Сургуте не делает больше никто», — сообщает Наталья.

Компания организует экскурсии — брокер-туры — в крупных городах, чтобы клиенты агентства лично могли оценить будущее жилье: новостройки и загородные дома.

Покупателям новостроек компания помогает сэкономить благодаря долгосрочному сотрудничеству с застройщиками и выстраиванию новых партнерских связей.

Стабильно растет и межрегиональное направление. На сделки в других городах приходит более 300 заявок ежемесячно. Задача на следующий год — увеличить количество таких сделок вдвое.

Самым существенным изменением «Этажей» за год директор называет усиление команды. «Сотрудничать с компанией хотят все больше талантливых ребят. Некоторые новички всего за полгода попадают в двадцатку лучших риелторов. Эксперты остаются с нами на долгие годы. Именно благодаря таким звёздам мы стабильно развиваемся».

Топовый риелтор Сергей Носов сотрудничает с «Этажами» уже 4 года. За это время он помог купить и продать недвижимость почти 300 семьям.

Константин Сыпко поздравляет коллег с днем рождения компании и благодарит клиентов «Этажей»: «Спасибо за то, что доверяете нам и помогаете становиться лучше!»

Erid:Kra23TarW

Реклама. ИП Валтиев А.В,

ИНН 022702087400