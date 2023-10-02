16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  97,4147   EUR  103,1631  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Темперамент не тот: сургутяне не хотят переезжать в Краснодарский край

Тюмень и Москву жители Сургута выбирают для переезда более охотно, чем Краснодарский край

​Темперамент не тот: сургутяне не хотят переезжать в Краснодарский край
Фото: ru.freepik.com

Erid: Kra245aCL

У сургутян первичное жилье стабильно пользуется спросом. Артур Исмагилов, партнер компании «Этажи» по межрегиональным сделкам в Сургуте, отмечает также увеличение количества сделок с «первичкой» в других регионах.

«В последние два месяца спрос на недвижимость в других городах существенно вырос, а август стал рекордным месяцем по количеству межрегиональных сделок за два года. Отчасти это связано с желанием покупателей сохранить капитал на фоне ослабления рубля и с повышением первоначального взноса на новостройки», — сообщает эксперт.

Напомним, что 15 сентября Центробанк повысил ключевую ставку с 12% до 13%. Вслед за ней повысилась и стоимость ипотечных кредитов. В некоторых банках ставка по ипотеке доходит до 16% и, по прогнозам экспертов, за осень может приблизиться к 17-18%. Однако по льготным программам процентная ставка всё ещё не превышает 8%. В этих условиях часть спроса может перейти на рынок новостроек.

Сургутяне рассматривают другие города для переезда

На межрегиональном направлении стабильным спросом у сургутян пользуется недвижимость в Тюмени (40-55% межрегиональных заявок ежемесячно). Тюмень привлекает более мягким климатом, близостью к Сургуту, нравится северянам и схожий характер тюменцев. В Тюмень едут за развитой инфраструктурой и комфортной жизнью на пенсии, а также за высшим образованием.

Москва привлекает престижем и карьерными возможностями, собирая 25-35% заявок каждый месяц. Петербург, как и Тюмень, ценят за возможность получить хорошее образование: его для переезда рассматривают 20-30% покупателей.

Однако жителей Сургута привлекают и другие направления, например Краснодарский край и Крым. Теплый климат нравится сургутянам предпенсионного возраста. Но продаж на юге меньше: «Рынок недвижимости на юге России отличается от сургутского плотностью застройки. Отличается и темперамент жителей. Иной климат может даже удерживать от покупки», — комментирует риелтор.

Для переезда сургутяне покупают жилье комфорт-класса, часто с ремонтом — такой вариант ищут 80% покупателей. Пенсионеры приобретают однокомнатные квартиры, взрослым детям сургутяне берут студии или «однушки», популярностью пользуются и двухкомнатные квартиры.

Новостройки покупают и с целью заработка

По словам Артура Исмагилова, для заработка сургутяне чаще всего покупают квартиры на этапе котлована, чтобы продать их дороже через 2-3 года. Покупатели присматриваются к предложениям с ремонтом от застройщика, чтобы сдавать жильё, если сразу продать его не получится. Но под сдачу жилье покупают куда реже, чем для продажи.

Инвестиционную недвижимость покупают в чаще всего в Тюмени, реже — в Москве и Санкт-Петербурге. Изредка сургутяне вкладывают деньги в недвижимость на юге России.

Стоимость новостроек в других регионах

Дороже всего стоит первичка в Москве — 253,8 тыс. рублей за «квадрат». В Сочи и в Петербурге «квадрат» будет стоить 224,5 тыс. рублей и 218,1 тыс. рублей соответственно. Квадратный метр в Краснодаре обойдется в 133,5 тыс. рублей. А вот в Тюмени средняя стоимость квадратного метра приближается к сургутской — 115,7 тыс. рублей против 118,7 тыс. рублей соответственно.

[a]

Купить недвижимость в другом городе можно быстро и безопасно

Выбрать банк, зарегистрировать сделку и подписать документы можно, не покидая Сургута. Специалисты по недвижимости компании «Этажи» консультируют покупателей на всех этапах покупки и организуют онлайн-показ объектов недвижимости. Межрегиональные сделки безопасны, поскольку проходят в рамках одного агентства: «Этажи» работают более чем в 200 городах. А если со стороны продавца нет специалиста «Этажей», компания сотрудничает с проверенными партнерами.

Если клиенту все-таки хочется увидеть квартиру своими глазами, «Этажи» свяжутся с застройщиком и договорятся о встрече в городе, где находится объект недвижимости. «Но сейчас даже консервативные клиенты спокойно заключают сделки на расстоянии. Это удобно и занимает всего за час-полтора», — говорит Артур Исмагилов.

*Компания «Этажи» оказывает посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости, направлению заявки на ипотечный кредит в банк. Не является финансовой (кредитной) организацией, застройщиком. Услуги по выдаче ипотечного кредита, рефинансированию оказывают банки-партнеры. Выбор кредитной организации согласовывается с клиентом. Информация об услугах и партнерах на etagi.com.

Erid: Kra245aCL
Реклама. ИП Валтиев А.В,
ИНН 022702087400


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:04, просмотров: 46, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Наталья Комарова: «Я не буду строить замки для собак» 1206
  2. ​Октябрь — время бокса: в Сургуте пройдет региональный турнир 659
  3. ​Без ответа не оставят: работодатели в ХМАО не стесняются отказывать соискателям 655
  4. Пропавшего в Сургуте подростка нашли в Екатеринбурге 420
  5. На пожаре в Сургуте скончался 63-летний мужчина 368
  6. 44-летний водитель из Ханты-Мансийска спровоцировал аварию с тремя пострадавшими 336
  7. ​Бульвар на набережной Нижневартовска станет длиннее 317
  8. В Нягани заработал новый железнодорожный вокзал 300
  9. Двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах» сделают обязательной 264
  10. ​Школа и дети потеряли учителя на пустом месте 219
  1. Стало известно, в какие даты югорчанам придут пенсии и пособия в октябре 2981
  2. Что филармония приготовила для сургутян? 1536
  3. ​В новом федеральном бюджете ожидается стремительный рост и расходов, и доходов. Откуда деньги? 1402
  4. ​И так бывает 1381
  5. Проезд Мунарева в Сургуте отремонтируют в несколько этапов 1315
  6. ​Югра приняла очередной крупный форум, посвященный человеку и государству 1218
  7. Сургутянам рассказали о сроках подачи тепла в дома 1216
  8. Наталья Комарова: «Я не буду строить замки для собак» 1206
  9. ​Живой труп 1118
  10. ​Круги вместо светофоров, видеокамеры с микрофонами и собачьи писсуары – городские фишки, которые могут пригодиться Сургуту 1105
  1. ​Югра сделала еще один шаг на север – два ее муниципальных района по указу президента вошли в Арктическую зону 5877
  2. ​Берег водохранилища Сургутской ГРЭС-2 стал чище 4706
  3. В Нефтеюганске ребенок выпал из окна многоэтажного дома и погиб 3829
  4. ​А Сургуту слабо? 2999
  5. Стало известно, в какие даты югорчанам придут пенсии и пособия в октябре 2981
  6. Жительница Ханты-Мансийска стала одним из лучших фотографов планеты 2928
  7. ​Антон Акулов: «Мы хотим дать детям базовые навыки для современных и востребованных профессий» 2925
  8. ​В Сургуте изменили механизм использования социальных транспортных карт 2881
  9. Не тех блокируем 2609
  10. Диана Филатова: «Чем интереснее и ярче человек провел отпуск, тем тяжелее ему будет вернуться к работе» 2602

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика