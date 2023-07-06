На что обращают внимание сургутяне при покупке жилья в другом городе — рассказал риелтор

Чаще всего сургутяне покупают квартиры в Тюмени, Москве и Санкт-Петербурге. При этом количество сделок с недвижимостью в Тюмени вдвое выше, чем в столице и втрое больше, чем в городе на Неве, рассказывает Артур Исмагилов, специалист компании «Этажи» по межрегиональным и международным сделкам в Сургуте.

«Чаще всего переезжают из Сургута молодые семьи с детьми, которые хотят сменить климат и условия проживания. Студенты, которые хотят учиться в крупных и известных вузах страны, а также пенсионеры, для которых Тюмень является довольно комфортным городом, достаточно компактным и с приемлемым уровнем медицины», — отмечает эксперт.

Средняя цена на квартиры в Тюмени в новостройках начинается от 100-105 тыс. рублей за квадратный метр. По словам специалиста, за эту цену можно найти варианты в отдаленных районных, либо квартиры большой площади. Если рассматривать жилье в центральных районах города, то цены будут стартовать от 120 тыс. рублей за «квадрат».

«Рынок недвижимости Тюмени сейчас развивается. Застройщики соревнуются в качестве строительства и отделки, в Тюмени реализуется более 100 ЖК, в разных ценовых категориях, на любой вкус. При этом цены не опускаются ввиду достаточно высокого спроса. Самые интересные предложения по стоимости — это квартиры на старте продаж и проекты со сдачей через 2-3 года. Если покупаете жилье для себя, то такой подход поможет сэкономить, у таких проектов цены ниже. Позже, к моменту ввода в эксплуатацию, квартиры подорожают на 20-30%. Если же вы хотите инвестировать, то это перспективный прогноз по прибыльности», — комментирует Артур Исмагилов.

Эксперт назвал и самые популярные тюменские ЖК по итогам мая-июня: это «Домашний», «Сердце Сибири» и «Мотивы». Покупателям нравится их расположение, инфраструктура, качество материалов строительства и акции от застройщиков.