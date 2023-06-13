На рынке недвижимости начинается летний сезон. Купить квартиру сейчас можно выгодно

В конце июня начнется снижение стоимости вторичного жилья, рассказывает руководитель отдела продаж компании «Этажи» в Сургуте Надия Янмаева. Летом рынок не слишком активен, и, чтобы продать жилье, собственники идут на уступки.

«Сейчас сезон отпусков, и многие продавцы и покупатели жилья разъехались. Оставшиеся продавцы скидки дают неохотно, пока не увидят дефицита покупателей. Ближе к концу июня, в середине лета, можно будет торговаться на 100-200 тысяч с объекта, а в индивидуальных случаях дисконт может быть и больше», — рассказывает специалист по недвижимости.

Сейчас покупатели активнее присматриваются к небольшим квартирам — для студентов, и под сдачу в аренду. Спрос на двух-, трехкомнатные активизируется в конце лета и осенью. Это связано с завершением сезона отпусков, и желанием увеличить жилплощадь с привязкой к школам и детским садам.

«При этом Сургут — город своеобразный, у нас хорошая транспортная доступность. Поэтому среди районов сложно выделить лидера по спросу. Практически везде можно пешком дойти до социально-значимых объектов: магазинов, аптек, школ, детских садов, остановок», — комментирует специалист.

Если говорить про планировки, то у покупателей востребованы в первую очередь квартиры с большими кухнями или кухнями-гостиными. Такие варианты можно найти в основном в новых домах в развивающихся районах.

«Если есть потребность решить квартирный вопрос, то смысла ждать нет. Жить нужно здесь и сейчас. Команда профессионалов “Этажей” всегда готова помочь с подбором жилья, одобрением ипотеки по выгодной ставке. Безопасность сделки мы гарантируем своими деньгами», — резюмировала Надия Янмаева.