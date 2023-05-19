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​«Вторичка» нащупывает баланс: ипотека дорожает, а некоторые квартиры дешевеют

Эксперты компании «Этажи» рассказали, что происходит на рынке вторичной недвижимости

​«Вторичка» нащупывает баланс: ипотека дорожает, а некоторые квартиры дешевеют
Фото: ru.freepik.com

За январь-апрель 2023 года вторичная недвижимость в Сургуте подорожала на 3,12% — в среднем до 118 тыс. рублей за квадрат, сообщают эксперты компании «Этажи».

«Удорожание идёт за счёт роста цен на однокомнатные квартиры — на 0,84%, до 127,3 тыс. рублей, и трёхкомнатные — они прибавили 0,4%, до 115,5 тыс. рублей. Двухкомнатные квартиры практически не подорожали, стоимость "квадрата" держится на уровне 120,2 тысяч. И, наконец, на многокомнатные квартиры цены даже снизились — сразу на 1,41%, до 109,3 тыс. рублей за квадратный метр», — рассказывают аналитики компании.

Также собственники стали меньше снижать цену во время торга. Если в марте этого года они давали скидку в среднем 5,11%, то по итогам апреля — 4,55%.

В марте 2023 года на 40% взлетел спрос на небольшие двухкомнатные квартиры площадью 45-50 кв. метров. Всего в 1 квартале 2023 года в Сургуте чаще всего интересовались студиями от 20 до 25 кв. метров, спрос на них вырос на 28%.

«Рынок пытается найти баланс. Ипотечные ставки растут незначительно — за апрель на вторичное жилье они поднялись на 0,2%, а рост цен на жильё держится на уровне месячной инфляции. Но покупатели в каждом сегменте начали выбирать квартиры меньшей площади», — резюмировали эксперты.

Подобрать выгодную недвижимость на любом рынке помогут специалисты компании «Этажи». Риелторы знают рынок и помогут сэкономить время, деньги, и получить одобрение по ипотеке.


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