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​Загородные участки в Сургуте стремительно дорожают, на некоторые варианты цены взлетели на 70% за считанные месяцы

Что происходит на загородном рынке недвижимости Сургута — рассказал эксперт компании «Этажи».

​Загородные участки в Сургуте стремительно дорожают, на некоторые варианты цены взлетели на 70% за считанные месяцы
Фото: ru.freepik.com

Рост цен на земельные участки под строительство коттеджей в Сургуте за последние восемь месяцев составил от 20 до 70%, следует из данных компании «Этажи». Причиной стал дефицит готовых домов и повышенный интерес к строительству у сургутян.

«Дефицит недвижимости на загородном рынке Сургута действительно есть. На вторичном рынке, то есть среди готовых вариантов, сейчас выбор ограничен, и большинство клиентов рассматривают участки, чтобы построить дом с учетом своих желаний и потребностей. Из-за повышенного спроса появляется дефицит участков, он влияет на активный рост цены. Особенно популярны земельные участки в непосредственной близости к городу. Их немного, они разбросаны точечно и именно их стоимость растет заметнее всего», — комментирует Наталья Нестерова, руководитель направления загородной недвижимости компании «Этажи» в Сургуте.

Цены на такие редкие лоты стартуют от 100 тыс. за сотку, в то же время найти ликвидный участок можно и за 30-70 тыс. за сотку, но чуть дальше от Сургута, отмечает эксперт.

«Для загородного отдыха жители стараются приобрести участки и построить небольшой дом и новую баню. По стоимости выходит почти то же самое, что приобрести готовую дачу — порядка 4-5 млн рублей, при этом человек получает современные, новые постройки. Отмечу, мы ежедневно мониторим рынок и показываем нашим клиентам лучшие и проверенные участки в разных ценовых категориях. С “Этажами” пропустить хороший участок по приемлемой цене практически невозможно», — рассказывает Наталья Нестерова.

На строительство дома, по словам Натальи Нестеровой, стоит закладывать от 5 млн до 7 млн. За эту сумму можно возвести дом около 100 кв. метров. Особый интерес вызывают одноэтажные дома — и это при том, построить их дороже, чем двухэтажный дом.

«Что касается строительных материалов, то в апреле роста цен не было. Впрочем, компании предупреждают, что с 1 мая рынок ждет этот неприятный сюрприз. Сказываются и сезон, и рост курса доллара. Мы помогаем нашим клиентам подобрать самый выгодный вариант строительства, а также советуем какую строительную компанию стоит выбрать. С нами можно легко одобрить и ипотеку на “загородку”. Работаем по принципу “одного окна”, это просто и надежно для покупателей», — резюмировал Наталья Нестерова.


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