Спойлер: ипотеку лучше брать уже сейчас, в апреле есть вероятность повышения кредитных ставок

Еще в декабре 2022 года, когда эксперты делали прогнозы по рынку недвижимости на 2023-й, предположения были туманными. Рынок находился на распутье: с одной стороны, сохранили льготную ипотеку и расширили семейную, с другой — неизвестно, как должна были реагировать цена и объем предложения. Прошел первый квартал 2023 года: давайте подведем итоги вместе с компанией « Этажи » и посмотрим, что сейчас прогнозируют эксперты рынка.

Новостройки

Стоимость квадратного метра с января по март показывала неоднозначную динамику. В январе цены опустились в среднем на 0,58%. Сильнее всего, на 0,77%, просели самые ликвидные лоты — однокомнатные квартиры. В феврале цены выросли, в среднем на 6,3%; заметнее всего подорожали трехкомнатные квартиры — на 7,3%. А в марте, по предварительным оценкам аналитиков, цены вновь стали снижаться.

Таким образом, средняя стоимость «квадрата» в новостройках установились на уровне 115,2 тыс. рублей. Однокомнатные квартиры продаются традиционно дороже — 124,9 тыс. рублей за «метр», в «двушках» квадратный метр оценивается на уровне 118 тыс., а в «трешках» — 102,8 тыс. рублей.

«В январе спрос обычно снижается, ведь это пора праздников. Но в этом году он показал феноменальные результаты: количество сделок по сравнению с прошлым январем выросло более чем в 2,5 раза. В январе застройщики простимулировали продажи: выпустили на рынок квартиры со скидками, акционные предложения. За счёт акций немного снизились фактические цены, плюс был ряд других факторов, которые дали сверхспрос», — рассказала Алсу Салихова, заместитель руководителя департамента новостроек компании « Этажи » в Сургуте.

В феврале и марте рынок продолжает расти: по отношению к этим же месяцам прошлого года количество сделок выросло на 61% и 39% соответственно. «Мы рассчитываем, что количество сделок в марте будет на 39% больше по сравнению с мартом прошлого года. И это учитывая тот факт, что прошлая весна была сверхактивной, многие торопились совершить сделки в тот турбулентный период», — уточнила спикер.

Также в марте ожидается снижение средней стоимости квадратного метра, так как один из крупных застройщиков снизил свои цены до 15%. Однако удешевление жилья не станет массовым трендом.

Объем предложений вырос: в Сургуте сдают и вводнят в эксплуатацию новые жилые комплексы. При этом, добавляет Алсу Салихова, основной объем новых квартир еще не вывели на рынок, это должно произойти в ближайшие месяцы — во втором и третьем кварталах.

Вторичный рынок

На «вторичке» стоимость жилья медленно ползет вверх. В декабре 2022 года цены выросли на 1,1%, в январе 2023-го — на 0,77%, а в феврале — на 0,9%. От количества комнат прибавка стоимости не зависит, квартиры дорожают относительно равномерно.

Сейчас средняя стоимость квадратного метра 1-комнатной квартиры составляет 123 тыс. рублей, двухкомнатной — 118,8 тыс., а трехкомнатной — 112 тыс. рублей. Многокомнатные лоты продают в среднем по 108 тыс. рублей за «квадрат».

«На рынке наблюдается стабильность после турбулентности 2022 года. По статистике выдачи ипотеки на готовое жилье наблюдается растущий спрос: это хорошая база для второго квартала. Стабильная ситуация в ценах также сигнализирует о том, что рынок переходит в нормальную рабочую стадию. Это хорошо и для покупателя и для продавца, чтобы найти справедливую цену сделки и без спешки каждому реализовать дальнейшие планы», — отмечает Евгений Гармаш, руководитель отдела маркетинга компании «Этажи» в Сургуте.

Что касается предложения, то этот показатель растет от месяца к месяцу. В феврале тварная полка выросла на 18% по сравнению с январем, а в марте — уже на 34%.

«Это отличная динамика, люди готовы продавать недвижимость и спрос на покупку тоже есть. Сильного роста цен не ожидаем, снижения — тоже. На ближайшие три месяца мы даем положительный прогноз, никаких критических изменений рынка не должно быть, наоборот, он оживает», — отметила эксперт.

Ипотека

По данным «Этажей», в среднем по России в феврале на вторичную недвижимость банки одобрили ипотеку под 11,3% годовых, на новостройки — под 7%. Это ниже официальной ставки по льготной ипотеке, которая сейчас составляет 8%.

Если говорить про динамику, то в январе 2023-го ставки выросли на 0,3%, в феврале на готовое жилье они снизились на 0,1%, а на новостройки остались прежними. Март ситуацию практически не изменил, сообщают эксперты.

Из главных поводов, которые принес первый месяц весны 2023-го — это возможный рост ключевой ставки ЦБ в ближайшие месяцы и корректировка льготной ипотеки на новостройки, которые планирует провести Минстрой.

«Нас беспокоит сокращение объемов выдачи ипотеки на первичном рынке по всем льготным программам. Но мы договорились, что мы посмотрим еще март и в апреле по итогам первых двух недель сформируем свои предложения, которые будут направлены на единственное важное для нас — не допустить сокращения объемов выдачи ипотечных кредитов», — сообщил 27 марта замглавы Минстроя России Никита Стасишин на пресс-конференции по итогам отчета правительства РФ в Госдуме России за 2022 год, пишет «Интерфакс».

Как добавил чиновник, предложения по изменению программы еще не сформированы окончательно. Подробности пока не разглашаются.

Также в апреле, по прогнозам некоторых экономистов, ЦБ может поднять ключевую ставку на 0,25-0,5%, что отразится и на ипотечных ставках.

Стоит ли сейчас покупать квартиру?

В целом на рынке недвижимости ситуация с ценами и предложением сейчас стабильная, риски есть только в удорожании ипотеки. Опять же, нет понимания как изменится льготная программа на новостройки в апреле.

«Покупку откладывать не стоит. Если необходима недвижимость, то этим лучше заниматься сейчас, когда есть еще стабильность в процентных ставках, и действует ключевая ставка под 7,5%», — прокомментировала Лилия Петухова, руководитель ипотечного отдела компании «Этажи» в Сургуте.

«Для принятия решения о покупке можно прийти на профессиональную консультацию с экспертом. В зависимости от потребности клиента специалист по недвижимости расскажет о жилых комплексах, об их отличительных особенностях, сроках сдачи домов. Подберет подходящую программу по ипотеке, проинформирует об акциях банков, которые позволят снизить ставку (как правило акции краткосрочные) и поможет выбрать самую выгодную страховку. Специалист по недвижимости будет сопровождать клиента на всех этапах сделки», — резюмировала Алсу Салихова.