Какие перспективы может открыть сильный бренд?

Кто в Сургуте идет в риелторы? По данным компании «Этажи», почти 60% — предприниматели и высококвалифицированные специалисты. За все время работы сургутского офиса 28% риелторов пришли из собственного бизнеса, 16% — из сферы продаж и 15% были банковскими и кредитными специалистами. Еще примерно 10% — это бухгалтеры и администраторы, 5% — риелторы из других агентств и представители девелоперов, остальные 26% — юристы, госслужащие, выходцы из силовых структур, а также люди из нефтегазовой отрасли, ресторанного, автомобильного и туристического бизнесов.

Почему люди переходят с топовых позиций в банке в сферу недвижимости? Рассказывает региональный HR-директор «Этажей» Светлана Мартынюк.

«Некоторые эксперты, проработав в своей сфере не один год, упираются в „потолок“. И в должности расти некуда, и в зарплате. Кому-то становится тесно в компании, аналогов в городе нет, а на переезд человек не готов. Кто-то достиг максимума в профессии. А кто-то хочет попробовать себя в роли предпринимателя, самостоятельно влиять на доход. И люди принимают решение все поменять», — рассказала Светлана Юрьевна.

Сфера недвижимости — одна и самых стабильных с точки зрения спроса и предложения. Потребность в жилье — фундаментальная, а значит, недвижимость всегда будут продавать и покупать. В 2022 году, несмотря на сложную обстановку, количество обращений снизилось всего на 5% по сравнению с предыдущим годом. Напомним, что 2021 год был очень активным: рынок рос, количество сделок было рекордным, а условия по ипотеке — благоприятными.

— Что еще, помимо дохода, привлекательно в «Этажах»?

— Широкий спектр для роста. Хотите стать топовым экспертом в городе? Поможет федеральный Учебный центр, система наставничества и городские образовательные программы: повышайте квалификацию, углубляйтесь в разные сегменты недвижимости — например, загородную или коммерческую, или станьте профи в вопросах инвестирования. Стало тесно в Сургуте? Можно переехать: реализовать амбиции на столичном рынке или перевезти семью в курортный город: офисы компании есть в Москве, Петербурге, Сочи и ещё более чем в 200 городах и 10 странах. А если вы сильны в бизнесе и менеджменте — открывайте офис по франшизе. Недавно наши франчайзи-партнеры открыли представительства компании в ОАЭ и Сербии.

— А если человек понял, что специфика риелторства ему не подходит?

— Периодически открываются вакансии в административно-управленческом аппарате. Это финансисты, экономисты, ипотечные брокеры, маркетологи. В «Этажах» много вариантов развития, не надо каждый раз устраиваться в другую компанию, чтобы попробовать свои силы в чём-то новом.

— Как стать партнером бренда?

— Сначала мы знакомимся. HR-менеджер рассказывает о сфере, компании и оценивает кандидата и его потенциал. Если мы подходим друг другу, то приглашаем кандидата на двухдневный тест-драйв. Человек увидит своими глазами, без прикрас и мифов, как все на самом деле устроено. Как выглядит работа риелтора, как проходят тренинги, переговоры с клиентами. Можно съездить на показ, задать вопросы опытным риелторам, в общем, полное погружение. И, наконец, финальное решение. Если человек остаётся, знакомим его с руководителем, наставником и отправляем на обучение.

— И тут всё только начинается…

— Да, новичка ждет три интенсивных недели. Обучение у нас оплачивает компания. Оно очное, проходит в учебном классе на базе офиса.Это концентрат пользы с тренингами, мастер-классами, живыми лекциями профильных специалистов. Также можно подключаться к вебинарам от лучших экспертов всей сети. На четвертую неделю новичок сдает экзамен. Всё это время его сопровождает наставник: он помогает наладить практику, объясняет базовые принципы работы с объектами, клиентами, программным обеспечением и помогает во всех вопросах — а их в первое время возникает много.

— Быстро получается выйти на приличный заработок?

— Доход от 100 тыс. рублей — это норма, при условии полной отдачи, включения в риелторство. Обычно на эту сумму выходят ко 2-3 месяцу погружения в рынок. А дальше зависит от человека. Кому-то хватает этого дохода, но есть те, кто увеличивает заработок в 1,5-3 раза. В сфере недвижимости успешен тот, кто четко понимает, чего хочет, и действует.

— А как складывается карьера у тех самых людей с опытом — бывших начальников, управленцев?

— Люди, которые работали в штате, в системе, часто отождествляют доход с занимаемым постом или должностью. Если ты просто эксперт — получаешь одни деньги, а если руководитель — то уже совсем другие. У нас не так. Риелторы-партнеры могут зарабатывать больше, чем начальник с их прошлой работы.

— Можете привести пример?

— У нас есть случаи, когда люди приходят на позицию специалиста по недвижимости, далее вырастают до руководителя отдела продаж. Сейчас у нас два таких партнера, под их управлением находится более 100 человек. Ещё пример — бывший коммерческий директор, работал в разных компаниях, и хотел только эту должность. Мы предложили ему три месяца побыть риелтором, чтобы «в полях» прочувствовать, на чём строится бизнес. Он согласился. А через 3 месяца просто отказался от позиции коммерческого, и уже четыре года это один из лучших риелторов города.

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