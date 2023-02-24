Рассказываем, что такое «доверительное управление недвижимостью»

В 2022 году спрос на доверительное управление в Сургуте начал набирать обороты, отмечает Валерия Сотник, руководитель департамента аренды недвижимости компании «Этажи» в Сургуте. Люди предпочитали сдавать свои сургутские квартиры в аренду, чтобы на эти деньги самим арендовать жилье там, где ими необходимо. Многим приходилось переезжать в другие страны из-за релокации компаний-работодателей. Рос спрос и среди инвесторов в недвижимость, которые зарабатывают на сдаче жилья в аренду, — в других городах им также нужны доверенные лица «на местах», говорит эксперт.

— Что мотивирует людей сейчас приобретать инвестилье?

— Инвестиция в недвижимость — это инвестиция в одну из самых твердых валют, наиболее защищенный и стабильный актив. Квартира будет находиться в собственности и приносить стабильный доход. Если мы говорим о Ханты-Мансийском автономном округе, то тут цены на недвижимость только растут, и в обозримом будущем этот тренд продолжится. Сейчас квартиру можно сдавать в аренду, а потом продать и заработать на разнице между покупкой и реализацией. Или оставить детям и внукам.

— А какие есть сценарии инвестирования в недвижимость, чтобы потом сдать ее в аренду?

— Можно купить квартиру в Сургуте или другом городе и даже стране, например, в Дубае. Специалисты компании «Этажи» помогут в этом. Мы находимся более чем в 200 городах и 11 странах, и проводим межрегиональные и международные сделки. После покупки недвижимости у нас есть три предложения для инвесторов: поиск арендатора, возмездный договор и доверительное управление.

— Чем отличаются эти услуги?

— В первом случае мы только подбирает арендаторов. Это бесплатно: специалист сделает профессиональные фото квартиры и разместит на сайте etagi.com. Обычно поиск жильцов у нас занимает от 1 часа до 3 дней.

Возмездный договор предполагает, что риелтор сам будет проводить показы, запустит дополнительную рекламу и даже посоветует, как лучше обустроить квартиру, чтобы она пользовалась спросом.Такое, например, актуально для новостроек с ремонтом от застройщика, которые только что ввели в эксплуатацию.

В третьем варианте мы берем все хлопоты по управлению инвестиционной квартирой на себя. За квартирой закрепляется ответственный менеджер, который контролирует жильца и решает бытовые вопросы: следит за переводом арендной платы, передает показания приборов учета, оплачивает коммунальные платежи, делает фото- и видеоотчет о состоянии квартиры. Мы всегда приедем, если нужно вызвать аварийные службы, починить электрику, сантехнику или сделать косметический ремонт.

— Доверительное управление — это дорого?

— В Сургуте стоимость доверительного доверительного управления составляет 3 тысячи рублей в месяц, тариф пока один. Отмечу, что это всего 10-12% от средней арендной платы, сейчас в городе она составляет 25-30 тысяч рублей.

В Тюмени и других городах эта услуга оплачивается по абонентскому принципу, ежемесячно: собственник может сам выбрать наполнение и стоимость тарифа. Например, кому-то достаточно присматривать за квартирой раз в месяц, а кто-то из собственников просит приезжать раз в неделю и обязательно присылать видеоотчеты. В ближайшее время планируем запустить разные тарифы и в Сургуте.

— Какие мифы у клиентов бывают по поводу доверительного управления?

— Многие считают, что родственники и друзья, которые остались в городе, смогут обслуживать жилье. На самом деле это действительно миф. Если друг работает и соседи в домовом чате напишут, что ваша квартира их топит, то друг не побежит с работы, чтобы вскрывать квартиру и разбираться с потопом. Может быть, в первый раз он это сделает, а во второй — уже откажет. Еще один момент — друзья и родственники могут уезжать в командировки, в отпуск. Если оформить доверительное управление в компании «Этажи», то в ключи всегда находятся в офисе компании, и если даже человек, который отвечает за квартиру, уедет на отдых, — его подменит другой менеджер. Мы сможем приехать в любое время — это наша работа.