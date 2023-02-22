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​Все в дом! Какие госпрограммы и субсидии помогают семьям в жилищном вопросе

Выплаты по маткапиталу выросли, но это еще не все преференции для семей

​Все в дом! Какие госпрограммы и субсидии помогают семьям в жилищном вопросе
Фото: Этажи

С 1 февраля 2023 года материнский капитал проиндексировали на 11,9%. За первого ребенка дотация теперь составляет 589,5 тыс. рублей, а при рождении второго ребенка — 779 тыс. рублей. Если семья уже получала материнский капитал за первенца, то выплата за второго ребенка составит 189,5 тыс. рублей.

Некоторые семьи начали искать новое жилье, не дожидаясь индексирования. Люди опасались, что после выделения дополнительных средств может вырасти спрос, а за ним — и цена на квартиры, рассказывает заместитель руководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова. Однако за прошедшие недели февраля существенных ценовых изменений на рынке не произошло, объем предложения достаточный для сдерживания стоимости жилья, поэтому выбрать подходящую квартиру еще можно.

Маткапитал. Новые возможности

Сейчас более трети консультаций по покупке недвижимости проходит с учетом использования материнского капитала, отмечает эксперт. Увеличенный маткапитал позволил немного повысить доступность жилья.

«Жители Сургута с новой суммой могут купить на 0,76 кв. метров больше, чем годом ранее. В совокупности маткапиталов (в максимальном значении) сейчас хватает на 7,2 кв. метров на вторичном рынке. Многие приобретают недвижимость детям на будущее с участием субсидии и чтобы сохранить семейные сбережения. Если мы говорим о покупке в ипотеку однокомнатной квартиры площадью 33 „квадрата“, то средств по сертификатам за первого и второго ребенка хватит на хороший первоначальный взнос — почти 22%. При таком взносе доступны все программы, а в ряде банков можно получить сниженную ставку», — отмечает Татьяна Решетникова.

При расширении жилплощади сургутяне берут в ипотеку в среднем 3,9 млн рублей для покупки квартиры на вторичном рынке и 5,2 млн рублей — в новостройке.

«На квартиры в новостройках сейчас действуют льготные ипотечные программы, поэтому с тем же платежом, что и на „вторичку“, доступна бОльшая сумма кредита и можно приобрести первичное жилье. Но, сравнивая выгоду, в расчет нужно принимать не только ставку, но и расходы на ремонт, желаемый срок погашения кредита, суммы, которые покупатель планирует направить на досрочное погашение, а также то, что на вторичное жильё можно получить индивидуальную скидку: уровень торга сейчас по России достигает 6%, по некоторым объектам — до 10-20%», — отмечает Решетникова.

Какие еще программы помогают приобрести жильё?

Региональный материнский капитал

Существует также региональный материнский капитал. Каждый субъект РФ сам определяет его размер, условия и выплачивает дотацию за счёт своего бюджета.

В Сургуте, и в целом в Ханты-Мансийском автономном округе, действует Югорский семейный капитал. Его тоже индексируют, сейчас сумма поддержки равна 150 тысячам.Право на субсидию возникает однократно при рождении или усыновлении третьего ребенка или последующих детей с 1 января 2012 года. Действует программа до 2026 года.

Использовать сертификат можно как и общероссийский: на жилье, образование, медпомощь и покупку транспорта. Как отмечает эксперт, в основном его направляют на частичное досрочное погашение ипотеки.

450 тысяч на погашение ипотеки

Эту субсидию дают на третьего ребенка, рассказывает Татьяна Решетникова.Поддержку может получить как мать, так и отец, даже если они не в браке. Если супруги в браке, то семье положена выплата дважды, но один из супругов получает ее в связи с рождением третьего ребенка, второй — с рождением четвертого.

Программа «Молодая семья»

Благодаря такому сертификату можно компенсировать 30-35% средней стоимости жилья. Подать на участие в программе можно, если оба супруга младше 35 лет. Приоритет отдается многодетным. Использовать субсидию можно как в качестве первоначального взноса, так и для погашения ипотеки.

Важное условие: кредит должен быть оформлен после того, как семья вошла в программу. И при покупке недвижимости необходимо учесть не только требования банка, но и Жилфонда.

Семейная ипотека

Ставка по кредиту — до 6%. Однако банки предлагают ставки значительно ниже, подчеркивает Татьяна Решетникова, есть и акционные скидки от застройщика.

С 2023 года под программу подходят три категории: семьи с ребёнком, рожденным после 1 января 2018 года; семьи с ребёнком-инвалидом (не старше 18 лет); граждане, имеющие двух и более несовершеннолетних детей (наличие зарегистрированного брака не требуется).

Купить жилье можно в строящемся доме, в том числе по переуступке от дольщика, уточняет эксперт. Можно приобрести готовую квартиру или дом, но только от застройщика — юридического лица или индивидуального предпринимателя, занимающегося строительством.

«Сегодня ипотечное кредитование имеет много новых возможностей. А нами — и много особенностей, на которых можно либо получить выгоду, либо переплатить. Мы помогаем клиентам не просто подобрать банк и программу с лучшими условиями, но и разобраться с доступными субсидиями и сэкономить просто за счет подачи заявки по партнерскому каналу с банком. В наших силах сделать ставку ниже, а покупку недвижимости — комфортнее и безопаснее», — резюмировала Татьяна Решетникова.


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22 февраля в 18:00, просмотров: 312, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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