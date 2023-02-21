Рассказывает эксперт по недвижимости Иван Карсеев

Интерес сургутян к собственному частному жилью, и особенно к его строительству, растет от месяца к месяцу. Об этом рассказал Иван Карсеев, специалист по загородной недвижимости компании « Этажи » в Сургуте. Эксперт говорит: обычно люди боятся строить — не знают, с чего начать: где одобрить ипотеку под выгодный процент, как выбрать пригодный участок и найти надёжного подрядчика. И самое главное — не затянуть стройку на годы.

Иван рассказал, что в Сургуте уже семь месяцев существует проект #Этастройка — сопровождение строительства загородного дома «от и до». Он оказался крайне востребованным — количество интересантов росло на 30% каждый месяц, а в январе 2023 года в компанию обратилось на 50% больше людей, чем до декабря 2022 года.

Готовое решение без проблем

Эксперт объяснил: «Этажи» «упаковали» весь процесс стройки в один продукт. В риелторской компании сначала помогают с одобрением ипотеки и подбирают подходящий участок под строительство, оформляют его покупку. Затем клиент выбирает подрядчика из списка партнеров компании, проверенных строительных компаний, согласовывает тип строительства и планировку дома. И на протяжении всего процесса, от оформления ипотеки до постановки дома на кадастровый учет, на связи с клиентом будет специалист «Этажей».

— Это и правда так просто?

— С нами стройка по силам даже для тех, кто в этом не разбирается. К нам часто обращаются деловые женщины. Они хотят перевезти семью в свой дом, но не знают, как к этому подступиться: как выбрать бригаду, следить за качеством и вообще понять, что строители делают то, что нужно. А у нас всё уже продумано: ипотеку одобрим, участок купим, подключим надёжных подрядчиков и проконтролируем. Клиенту не придется самому рисовать план дома, закупать стройматериалы, разруливать форс-мажоры: всем занимаются эксперты. Даже на стройку можно не ездить, а запросить фото- и видеоотчет.

— А сам дом как долго строят?

— Обычно наши клиенты заказывают компактные, современные дома. Партнёры-застройщики предлагают дома 80-100 кв. метров и сдают их в срок от 60 дней. Срок зависит от типа строительства: модульному дому усадка не требуется — можно поставить за 2,5 месяца, сразу заехать и жить. Дом из бруса или камня строить дольше, плюс время на усадку фундамента, здесь нужно закладывать уже от 3 месяцев.

— С какими фирмами вы сотрудничаете?

— Сейчас активно сотрудничаем с пятью застройщиками, которые заработали хорошую репутацию на рынке. Это «Девиант», «Стройдом+», «Дома Сибири», «Биртега», «ХоумСтрой». Первые занимаются модульным и каркасным домостроением. «Стройдом+» и «Дома Сибири» могут реализовать проекты по различным технологиям, в том числе деревянные и каменные дома. У «Биртеги» можно заказать объект из сип-панелей, но компания развивается и в других технологиях строительства. «ХоумСтрой» — многопрофильная компания, также возводят бани, и гаражи.

— Под какую ставку сейчас одобряют кредиты на строительство дома?

— Есть три программы, которые подходят под строительство: «Семейная ипотека» под 5,3%, ипотека с господдержкой под 7,3%, и можно взять «Сельскую ипотеку» под 3% при соблюдении некоторых условий. Это базовые ставки по программам, в каждом конкретном случае нужно, конечно, считать индивидуально. Как получить эти займы, мы подробно рассказываем и помогаем оформить документы.

Как показывает практика, одобряемость ипотеки с «Этажи» выше, чем при самостоятельном обращении в банк: мы помогаем оформить заявку корректно, подаем её сразу в несколько банков. Также мы подбираем наиболее выгодные страховые программы в аккредитованных страховых компаниях.

Из чего строят в Сургуте

Сейчас самый популярный способ строительства загородных домов в Сургуте — это каркасные дома. Сначала возводят жёсткий деревянный каркас с утеплителем внутри, затем выполняют наружную и внутреннюю отделку разными материалами: от штукатурки до плитки под клинкерный кирпич.

— Каркасные дома — это веяние моды или действительно рабочая технология?

— На наш взгляд это оптимальный вариант строительства с точки зрения цены и качества. Но клиенты часто сомневаются, что такой дом будет теплым. Я лично был на объектах и могу сказать: переживать не стоит.

По желанию одного из заказчиков при входе не стали делать тамбур, то есть с улицы люди попадают сразу в жилое помещение. Я, как человек не один год проживший в частном доме, первым делом обратил внимание на ноги хозяйки. Она была в простых носках и легкой одежде, а за окном — около 30 градусов мороза. Отопление там было только электрическое, конвекторы. Хозяйка рассказала, что однажды электричество отключили почти на сутки, но дом не выстудило. Такой результат достигается за счет эффекта термоса, да и вопрос с возможными перебоями электричества решается просто: достаточно установить генератор.

Добавлю, что в течении пяти лет застройщики, партнеры компании «Этажи», дают гарантию на свои работы, но срок эксплуатации таких домов гораздо дольше — не один десяток лет при должном обслуживании.

Пространство для возможностей

— А в чем выгода строительства, может проще купить квартиру?

— Для меня в первую очередь — в цене. Один квадратный метр коттеджа получается примерно в два раза дешевле, чем тот же «квадр» вторичной квартиры в Сургуте. За эти деньги вы получаете дом «без истории», точно будете знать, как и из чего он построен, а планировка будет именно та, какую вы захотите.

Ко всему этому добавляются удобства загородной жизни: свежий воздух, придомовая территория, отсутствие соседей, личный гараж, можно достроить баню, мастерскую — любую мечту.

И конечно, с « Этажами » строительство будет понятным и комфортным. Приходите к нам в офис на бесплатную консультацию: как раз 25 февраля мы проводим ярмарку загородной недвижимости. Можно успеть приобрести загородные объекты до сезонного повышения цен плюс с индивидуальными скидками. А партнёры-застройщики готовят уникальные предложения на свои услуги.

Адрес компании в Сургуте: пр. Ленина, д.17, 3 этаж.

Телефон: +7 (3462) 76-93-14