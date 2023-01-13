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​Ипотека в 2023: роскошь или доступная реальность

Ипотека дорожает, но выгодно купить квартиру или дом в 2023 году ещё можно

​Ипотека в 2023: роскошь или доступная реальность
Фото: unsplash.com

В декабре ЦБ оставил ставку на уровне 7,5%, но в начале 2023 года некоторые банки скорректировали свои ипотечные предложения. Если ранее минимальная процентная ставка по базовым программам, например, в Сбербанке, начиналась от 10,5%, то теперь — от 10,9%.

«К счастью, действуют льготные условия — господдержку не отменили, а семейную даже расширили. Именно льготные программы в этом году поддержат спрос на новостройки», — отмечает Лилия Петухова, руководитель ипотечного отдела компании «Этажи» в Сургуте.

Семейная ипотека

Важные изменения

1. Программу расширили: ипотеку могут получить семьи с двумя и более детьми до 18 лет. Раньше оформить кредит могли только семьи, в которых ребёнок родился с 1 января 2018 года, или в которых воспитывается ребенок с ограниченными возможностями.

2. Продлили срок: кредит доступен к оформлению до 1 июля 2024 года. А для семей с ребёнком, у которого установлена инвалидность (и он родился до 31 декабря 2023 года), программа действует до 31 декабря 2027 года.

3. Семейной ипотекой можно пользоваться неограниченное количество раз.

Главные условия:

Ставка — от 5 до 6%.

Срок — до 30 лет.

Первоначальный взнос — от 15%.

Максимальная сумма займа — до 6 млн рублей в Сургуте.

«Благодаря низкой ставке „Семейная ипотека“ становится ведущей программой: по нашей сети её доля среди всех льготных программ в начале 2023 года составила более 75%», — уточняет Лилия Петухова.

Эксперт отметила другие преимущества: эта программа совместима с «Военной ипотекой»; первоначальный взнос можно оплатить за счет материнского капитала или другой жилищной субсидии, например, для многодетных (450 тыс. за третьего ребенка); есть платные опции по снижению ставки, которые может оплатить как продавец, так и покупатель это выгодно при кредитах от 8 лет. А если планируется переезд из Сургута в Дальневосточный федеральный округ, то можно купить даже вторичное жилье, но подходят не все квартиры. Важно, что можно купить или построить дом, это бОльший метраж (по сравнению с квартирой) за те же деньги.

Кредит можно взять:

- на покупку от юрлица (например, застройщика) квартиры в строящемся доме;

- на покупку от юрлица (в том числе ИП) готовой квартиры, таунхауса или дома с земельным участком;

- на строительство дома с одновременным приобретением земельного участка;

- на строительство дома через подряд на собственном участке.

Господдержка 2020-2024

Важные изменения

1. Продлили срок действия до 1 июля 2024 года.

2. Повысили ставку до 8%.

3. После 1 января 2023 года получить «Господдержку» можно только один раз (независимо от того, оформляли вы её ранее или нет). Однако новые правила не запрещают оформить кредит на супругу и супруга по отдельности.

Главные условия:

Ставка — до 8%.

Срок кредита — до 30 лет.

Первоначальный взнос — от 15%.

Максимальная сумма — 6 млн рублей для Сургута.

«Ставка может быть выше, если заемщик отказывается от личного страхования. В остальном, есть маневры: например, первоначальный взнос можно внести за счет жилищной субсидии», — пояснила Лилия Петухова.

Кредит можно взять:

- на покупку от юрлица (например, застройщика) строящейся квартиры, дома или таунхауса;

- на покупку от юрлица (в том числе ИП) готовой квартиры;

- на строительство дома с покупкой участка; с подрядом сроки строительства обозначены в три года, а при строительстве своими силами — 12 месяцев.

«Во время строительства дома может потребоваться промежуточный залог (или иной залог на весь срок) или поручительство. Есть банки, которые дают рассрочку на первый взнос на 3-6 месяцев. Можно купить скидку на ставку», — добавляет Лилия Петухова.

Сельская ипотека

Программа работает, пока у банков есть лимит выделенных государством средств, но он быстро расходуется. В 2023 году на сельскую ипотеку Минсельхоз (оператор программы) собирается выделить 19,6 млрд рублей.

«В Сургуте эта ипотека не самая популярная: подходящие для покупки дома должны стоять на сельских территориях. В окрестностях Сургута в прошлом году таких объектов было немного, сейчас их около 3% от всей нашей базы. Если хотите переехать в другой регион, то шансов купить там жилье в ипотеку под низкий процент больше», — подытожила Лилия Петухова.

Главные условия:

Ставка — 2,8%.

Срок кредита — до 25 лет.

Первоначальный взнос — от 10%.

Сумма кредита — от 300 тыс. до 5 млн рублей для столичных регионов и субъектов ДФО, и до 3 млн для остальных субъектов РФ.

Кредит можно взять на дом на стадии строительства как у юрлица, так и у индивидуального предпринимателя по договору долевого участия или договора уступки прав требования.


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