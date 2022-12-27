Именно в холодное время года вы оцените важные характеристики дома

Такое явление, как «сезонность», практически исчезло с загородного рынка, говорят эксперты компании «Этажи». Конечно, зимой покупок с участками или дачами становится меньше, зато растёт доля купленных коттеджей и загородных домов для постоянного проживания.

Составили краткую памятку, почему купить дом зимой — хорошая идея.

1. Транспортная доступность

Сразу видно, как в кооперативе или посёлке чистят дороги: можно ли свободно проехать, или вы каждый раз будете опаздывать на работу, расчищая сугробы. Даже если у вас есть автомобиль, оцените и запасной вариант — общественный транспорт: как далеко остановка, есть ли до неё дорога, как часто ходит автобус.

2. Инфраструктура и соседи

Живёт ли кто-то в домах по соседству? Как далеко ближайшее место, где можно купить самые необходимые продукты и вещи? Чем более обжитой район, тем комфортнее и безопаснее в нём жить. А у соседей, кстати, можно поинтересоваться качеством коммуникаций: не отключают ли внезапно (и надолго) электричество, как часто и качественно убирают дороги.

3. Коммунальные счета

Сразу поинтересуйтесь расходом электричества/газа/угля, стоимостью коммунальных услуг, посмотрите свежие квитанции на оплату.

4. Качество строительства

Влажность в подвале или цоколе, запах плесени в доме, промерзание углов, иней на стенах, испарина на фасаде, протечки кровли — всё это хорошо видно зимой. Кроме того, сразу можно оценить утепление окон и дверей, проверить, нет ли сквозняков. А ещё лучше — обследовать дом с помощью тепловизора, чтобы увидеть все «утечки» тепла.

5. Канализация и водопровод

Как только почва замерзает, «всплывают» все проблемы, связанные с канализацией и водопроводом. Как хорошо утеплены трубы, не прорывает ли их, не перемерзает ли вода? Иногда обнаруживается, что даже в добротных с виду домах водопровод на поверку оказывается летне-осенним, и зимой в доме жить невозможно.

Что касается рельефа участка — на сайте etagi.com можно посмотреть фотографии участка в разное время года, или запросить их у риелтора. Про урожай можно поинтересоваться у хозяев: если они занимаются огородом, то наверняка фотографируют свои дачные достижения.