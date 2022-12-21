Что происходит с ценами, спросом и ипотекой на«вторичку», стоит ли откладывать покупку жилья на 2023 год — рассказали аналитики компании «Этажи»

В среднем цены на вторичное жилье в Сургуте в 2022 году поднялись на 9-12%, сообщают эксперты компании «Этажи». Стоимость подхлестывал первичный рынок, который весь год поддерживала льготная ипотека.

«Конечно, динамика роста цен сильно зависит от особенностей квартир. Но если говорить о среднестатистической стоимости квадратного метра на вторичном рынке, то сейчас в Сургуте он уже достиг 95-115 тыс. рублей. Это минимальные показатели для разных локаций. Цены также зависят от возраста дома, места, планировки квартиры», — рассказывает Анастасия Нохрина, заместитель директора по продажам компании «Этажи» в Сургуте.

Дешевле будет?

Студия или однокомнатная квартира площадью 30 кв. метров в декабре 2022 года обойдется покупателям в среднем в 3-3,1 млн рублей, особенности такой цены — не свежий ремонт и не самая интересная локация. Более привлекательные варианты начинаются от 3,5 млн, но их придется поискать.

«Что касается прогнозов на 2023 год, сильно дешеветь недвижимость не будет. Сейчас цены находятся на пике — четвертый квартал всегда достаточно активный о спросу, что подогревает цены. Далее будет легкое охлаждение рынка. И, начиная примерно со второго квартала 2023-го, цены окажутся на уровне текущих. Ощутимого роста цен пока не ждём, так как спрос, по прогнозам, снизится, а объём предложения подрастет», — полагает аналитик.

Спрос сметает все

Сейчас спрос более чем активный, отмечает эксперт. Он держится на уровне последних месяцев 2020-2021 годов.

«На текущий момент четвертый квартал 2022 года не отличается от любого другого четвертого квартала предыдущих лет. Люди хотят успеть приобрести жилье в рамках текущих ставок. Так или иначе, 65-70% людей в Сургуте покупают недвижимость, используя ипотечные средства», — говорит Анастасия Нохрина.

За 2022 год в Сургуте основные запросы на подбор квартир не изменились. Основной спрос, как сообщают эксперты, прежнему приходится на одно- и двухкомнатные квартиры 40-65 кв. метров. Покупают и многокомнатные квартиры от 80 кв. метров и больше, они выгодны за счет более низкой стоимости «квадрата» — в отдельных случаях около 90 тыс. рублей.

Анастасия Нохрина отмечает, что покупатели стали более взыскательными к планировкам. Востребованы варианты с просторными кухнями, больше 6-7 кв. м, правильной геометрической формы, с большими окнами и хорошим ремонтом.

Как сэкономить на ипотеке

Как рассказывает Лилия Петухова, аналитик ипотечного рынка компании «Этажи», сейчас средний ипотечный платеж по ипотеке на вторичную квартиру в Сургуте составляет 45 тыс. рублей.

«Ипотеку на “вторичку” в среднем одобряют под 10,9%. По нашим клиентам можем сказать, что люди стараются накопить первоначальный взнос в районе 10-20%. Средняя сумма покупки в сегменте за четвертый квартал составляет 4,39 млн рублей», — говорит эксперт.

«Ставку по ипотеке можно снизить за счет преференций банков, например, для зарплатных клиентов. Более лояльная ставка при полном пакете документов и первом взносе в размере 10-20%. Сейчас есть банки, которые вовсе не требуют первый взнос, но ставка тогда будет повышенной», — добавляет Анастасия Нохрина.

Стоит ли сейчас покупать жилье?

С точки зрения стоимости ипотеки — да, отмечает Анастасия Нохрина. В следующем году заемные деньги будут «дороже», есть прогноз на рост ставок. Однако, если есть наличные денежные средства в объеме более, чем 50% от стоимости квартиры и нет срочности в покупке, то по мнению аналитика, тогда можно подождать до первого квартала 2023-го, когда рынок немного подостынет.

«Только стоит учитывать, что в декабре вымываются все ликвидные варианты и в январе полка предложения не очень быстро пополняется. Поэтому если есть ипотечное одобрение, то есть смысл им воспользоваться сейчас для чуть большей экономии по ипотеке, если есть наличные, то, в целом можно и подождать пару месяцев. Наши специалисты по недвижимости в любом случае помогут с подбором квартиры, одобрением ипотеки и проведением сделки», — резюмировала заместитель директора по продажам компании «Этажи» в Сургуте.