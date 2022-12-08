Кредитные каникулы предлагают расширить на все семьи с детьми

Компания «Этажи» выдвинула законодательную инициативу в адрес премьера Михаила Мишустина и в Центробанк. Риелторы предлагают властям расширить кредитные каникулы на все семьи с детьми.

Напомним, в России действуют несколько законов по кредитным каникулам. Первый приняли в 1 мая 2019 года — это 76-ФЗ. Затем, в ковидном апреле 2020-го появился 106-ФЗ: он упростил получение отсрочки платежа. А в октябре 2022 года вступил в силу 406-ФЗ, он касается мобилизованных, военнослужащих, добровольцев и их семей.

Если вы не относитесь к льготной категории, то оформить каникулы можно при падении дохода более, чем на 30% за последние два месяца (и, если при этом платёж по ипотеке превышает больше половины дохода). Есть и другие условия: купленная в кредит квартира должна быть единственным жильём, а сумма ипотеки — не больше 15 млн рублей. При этом кредитные каникулы длятся максимум полугода.

Риелторы предлагают не только расширить послабление на семьи, но и претендовать на льготу, если в собственности находится более одной квартиры. А также увеличить допустимый размер кредита в столичных регионах с 15 до 30 млн рублей.

В Госдуме в целом положительно оценили инициативу, но не все ее пункты. Например, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, отметил что дополнительные меры помощи семьям с детьми необходимы, если она получает статус многодетной, квартира в залоге — единственная, а сумма ее обязательных платежей, включая ипотеку, превышает 50% от дохода.

«Стоит помнить, что и по ипотеке, и по потребительским кредитам и займам срок возврата автоматически продлевается как минимум на срок каникул. Стоит помнить, что кредитные каникулы — это не списание долга. Режим дает отсрочку платежей или временно снижает их размер, например, при ухудшении финансового положения заемщика. К этой льготе без надобности лучше не прибегать, она отражается в кредитной истории», — отмечает Лилия Петухова, аналитик ипотечного рынка компании «Этажи».