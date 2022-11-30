В компании «Этажи» сообщили, что в октябре спрос на недвижимость догнал и перегнал показатели «ажиотажного» марта. Причём спрос, подкрепленный покупательской способностью: эксперты подвели итог по цифрам реальных продаж.

«Весь год самым популярным вариантом были 1-комнатные квартиры, их выбирают 50-55% покупателей. Октябрь в Сургуте не стал исключением, и большая часть покупок — это „однушки“. Роста спроса на однокомнатные квартиры для сохранения сбережений в марте и апреле (как это было в других городах) мы не увидели. А в Омске, например, в мае 87% покупателей выбрали малогабаритное жильё на вторичном рынке. Было понятно, что люди, покупавшие для себя, выбирали более дешёвые варианты, плюс часть вкладывали деньги „в бетон“ для сохранности. Нормальная доля „однушек“ для Омска — около 60%», — отметили в департаменте маркетинга «Этажей».

При этом интересно посмотреть на долю вторичных квартир и жилья в новостройках: весь год первичка удерживала позиции: 15-20% покупателей стабильно выбирали «свежие» квадратные метры (кроме мая — в этот месяц горожане предпочли вкладываться в готовые квартиры).

«Но в сентябре и октябре мы видим резкое падение спроса на новостройки — менее 10% покупателей в них вкладываются», — отметили в компании.

Застройщики, явно ощущая настроение покупателей, под конец года усилили маркетинговую активность: привлекают покупателей скидками, подарками, бонусами и другими инструментами. Подстёгивает рынок неясная судьба льготной ипотечной программы «Господдержка-2020». Есть вероятность, что на следующий год её не продлят, да и околонулевые ставки от девелоперов тоже под угрозой — а значит, новостройки станут менее привлекательными в глазах ипотечных заёмщиков. Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов допускает снижение спроса до 20%, но неясно, согласятся ли строительные компании корректировать эту ситуацию снижением цен в 2023 году.

В целом эксперты дают такую рекомендацию: покупать для себя сейчас можно. Вторичку или новостройки — нужно решать индивидуально, потому что при разнице в текущих ипотечных ставках ежемесячный платёж на новостройку может оказаться в два раза меньше, чем на аналогичную квартиру на вторичном рынке; вопрос в том, готовы ли вы ждать эту квартиру.