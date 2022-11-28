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​«Северные» зарплаты — и «северные» цены: какие квартиры покупают сургутяне?

Самый популярный вариант — однокомнатные квартиры

​«Северные» зарплаты — и «северные» цены: какие квартиры покупают сургутяне?
Фото etagi.com

Специалисты компании “Этажи” проанализировали поведение клиентов на сайте-агрегаторе etagi.com и сравнили с реальными покупками. Осенью 35,5% посетителей сайта смотрели 1-комнатные квартиры, при этом доля реальных покупок с агентством недвижимости доходила до 55-60%. С двушкам ситуация такая: их смотрели 42,5% интернет-пользователей, а реальных покупок было 30-35%. И, наконец, многокомнатные квартиры просматривали 22% человек, а доля покупок с ними составила только 10%. Так что мы видим, что расхождение между «хочу» и «могу» есть — как и всегда.

«Вначале человек, не знакомый с реалиями рынка, смотрит максимально широко, и реагирует на то, что ему больше нравится, что привлекательнее всего, реагирует на фотографии квартир с хорошим ремонтом, многокомнатных квартир. После консультации со специалистом на смену мечтам приходит точный и грамотный расчет: покупатель уже понимает ситуацию по ипотеке, по ежемесячным платежам, которые он может себе позволить — и исходя из этого формируется бюджет на жильё. Мы рекомендуем работать со специалистом, который даст грамотный обзор рынка и честно посчитает ипотеку», — рассказывает эксперт по недвижимости «Этажей».

Самый популярный ценовой сегмент сейчас — от 3 до 4,5 млн. В нем есть разные варианты: и студии 17 м² с дизайнерским ремонтом, и трехкомнатные квартиры в «панельках» с советским ремонтом. Причём на сайте можно смотреть квартиры, выставленные по чуть более высокой цене: эксперт отмечает, что в 87% объявлений финальная цена может снизиться в ходе торга. Также внимание нужно обращать на ликвидность квартиры, чтобы её можно было просто перепродать даже с ипотечным обременением - по поводу ликвидности риелторы всегда консультируют своих клиентов.

Клиентка «Этажей» Алёна, молодой специалист, рассказывает о своём поиске: «Смотрели и двухкомнатные, и трехкомнатные, и апартаменты — почему бы и нет? Покупать квартиру срочно задачи не стояло. Интересно посмотреть разные варианты. В итоги выбрали просторную однокомнатную. Она лучше всего соотносилась по качеству и цене: хороший ремонт, комфортные ипотечные выплаты. От запроса до сделки со всеми просмотрами и подготовкой прошла неделя. Переехали и смотрим на лес из окон».


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