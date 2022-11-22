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​Продать квартиру срочно: миссия выполнима?

Можно ли продать квартиру за считанные дни без дисконта в 40% и что способно затянуть сделку — рассказали эксперты компании «Этажи»

​Продать квартиру срочно: миссия выполнима?
Фото: unsplash.com

Можно ли продать квартиру за считанные дни без дисконта в 40% и что способно затянуть сделку — рассказали эксперты компании «Этажи». Они отметили, что скорость продажи всегда зависит от ликвидности объекта и соответствия цены ситуации на рынке.

Мнение специалиста по недвижимости

«Максимально быстро удавалось продать квартиру за два дня. Были такие случаи, когда мы запускали узкопрофильную рекламу на квартиру, на следующий день находили покупателя и в этот же вечер подписывали предварительный договор. Это максимально короткий срок. Такая скорость возможна при очень ликвидном варианте и адекватной для рынка цены»,— рассказывает Анастасия Нохрина, заместитель директора по продажам компании «Этажи» в Сургуте.

Если говорить о средних сроках продажи, то покупатель может позвонить по объявлению как в первую неделю после публикации, так и после того, как цена на квартиру приблизится к рыночной. По наблюдению аналитиков, изначально собственники завышают стоимость жилья в объявлении примерно на 20%.

«По отдельным крайне неликвидным вариантам звонки могут пойти через месяц-полтора. Как правило, сначала мы приводим такие объекты к надлежащему техническому виду, а потом работаем с ценой, чтобы люди начали не просто рассматривать объект, но и звонить по нему. При этом квартирой будут интересоваться сначала наши же риелторы, потому что они в моменте работают более чем с 5-7 потенциальными покупателями, ищут для них варианты», — комментирует Анастасия Нохрина.

Юридические тонкости

Елизавета Парфенова, юрист компании «Этажи», добавляет: конкретных сроков по продаже объекта недвижимости в законодательстве нет, они зависят от особенностей сделки.

«Нельзя ускорить этапы при продаже квартиры, которые зависят от государственных структур. Например, получение разрешения органа опеки и попечительства, которое нужно при регистрации сделки, может занять 14 дней. Кстати, быстрая продажа не означает, что продавец получит деньги в тот же час. При сделках с недвижимостью обычно используется система безопасных расчетов, то есть денежные средства перечисляются продавцу после перехода права собственности. Если проводится электронная регистрация, то деньги поступят на счет в течение 3-5 дней, если сделка регистрируется в МФЦ, то этот процесс может занять до двух недель», — отмечает Парфенова Елизавета.

Если собственнику необходимо срочно уехать, но вопрос продажи остается актуальным — можно оформить генеральную доверенность на родственника, друга, риэлтора или юриста.

«Доверенность можно написать на любое дееспособное лицо, которому вы доверяете. Единственное исключение — ее нельзя оформить на покупателя. Продавать квартиру удаленно таким способом более чем безопасно. Денежные средства будут перечислены собственнику напрямую»,— рассказала Елизавета Парфенова.

На чём затянется сделка?

Тормозят продажу, по словам Анастасии Нохриной, в основном три момента.

Во-первых, плохой ремонт и несоответствие фотографий реальности. К этому пункту можно отнести следы затоплений, насекомых, плохое состояние обоев и напольного покрытия.

Во-вторых — наличие долгов у собственника. Такое стало встречаться довольно часто, отмечает эксперт, долги связаны как с ЖКХ, так и с налогами, например, по ИП. В крайнем случае на квартиру накладывается арест.

«В таких ситуациях компания может предоставить собственнику займ для погашения долга, чтобы снять обременение.Также специалисты по недвижимости страхуют покупателя и составляют дополнительный договор между сторонами сделки, чтобы собственник сначала погасил долги, а потом состоялся переход права собственности», — рассказывает Анастасия Нохрина.

Третьим пунктом можно выделить обременение с непогашенной ипотекой. Сейчас на рынке порядка 60% ипотечных вариантов. Продать квартиру с ипотекой реально, но сужается круг покупателей — это должен быть клиент с наличными средствами или с уже одобренной ипотекой того же банка.

«Впрочем, наши специалисты помогут получить переодобрение займа в необходимом для сделки банке, так как компания «Этажи» являемся крупнейшим ипотечным брокером», — подчеркивает эксперт.

Что касается скидок: не стоит сразу заметно сбавлять цену. Если на квартиру в моменте появятся сразу несколько покупателей, это может говорить о заниженное, невыгодной для продавца стоимости.

«Риелтор поможет правильно оценить ситуацию. Если цена завышена более чем на 30%, то дисконт может быть более смелым. Если квартира ликвидная и наценка относительно рыночной стоимости адекватна, то шаг по скидке должен быть очень аккуратным, в размере 30-50 тысяч. Всякий раз специалист будет смотреть на реакцию покупателей и определит дальнейший план действий», — резюмировала Анастасия Нохрина.


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22 ноября в 18:00, просмотров: 684, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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