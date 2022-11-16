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​Готовая схема: как обзавестись идеальным загородным домом

Где, как и с кем строить коттедж — разбираемся с аналитиком компании «Этажи»

​Готовая схема: как обзавестись идеальным загородным домом
Фото: Этажи

В октябре 2022 года спрос на загородное жилье в Сургуте вырос на 12% относительно сентября, а за год на 11%. Этот сегмент рынка, как отмечают эксперты, сейчас очень стабилен, при этом, стремительно растет интерес к ипотеке на строительство.

«Сейчас порядка 60% сделок на загородном рынке проходит с использованием заемных средств. Еще в прошлом году все было наоборот — ипотека занимала 40%. — рассказывает Наталья Нестерова, руководитель направления загородной недвижимости компании «Этажи» в Сургуте. — На наш взгляд, на это повлияли выгодные условия банков и ощутимая разница в пользу загородки по ценам на квартиры и частные дома. К тому же, начиная с июня, мы активно работаем и со своей программой строительства загородной недвижимости — «ЭтаСтройка», помогаем нашим клиентам получить ипотеку на строительство частного дома и предлагаем услуги надежных подрядчиков на строительство».

В рамках этого предложения, отмечает эксперт, возможно удовлетворить любые потребности клиента: построить за счет кредита дом на имеющемся участке, или купить землю и построить дом в ипотеку. Категория земли не имеет значения, можно приобрести дорогой участок ИЖС, или более бюджетные в садоводствах и дачных товариществах. Строить разрешается как с подрядом, так и самостоятельно.

Ипотеку, специалисты «Этажей» оформляют для своих клиентов через Сбербанк и ВТБ. Первый банк дает кредит на «загородку» под 5,3% в рамках семейной ипотеки, и под 6,3% по ипотеке с господдержкой. В ВТБ, как уточняет эксперт, — ставка от 7,3%.

«У каждой программы свои условия, они охватывают разные категории клиентов. Сейчас очень актуально строительство, и портрет покупателя сильно помолодел — с 45 до 21-23 лет. Однозначно, дом, построенный для себя, будет в наибольшей степени удовлетворять потребности клиента как по комфорту так и по финансовым затратам. Приобретая готовый дом, мы покупаем чужую мечту. Как показывает практика, в дальнейшем все равно будут перестройки и изменения, так сказать “Подстройка под себя”. Переделывать всегда сложнее и дороже. Получается, что строительство по своему проекту по современным технологиям и с учетом всех пожеланий и “хотелок”, конечно же будет выгоднее», — комментирует Наталья Нестерова.

Преимущество новой программы «Этажей» — «ЭтаСтройка» — в том, что дом будет строить проверенная компания-партнер агентства, добавляет эксперт. В Сургуте «Этажи» сотрудничают уже с четырьмя загородными застройщиками, есть партнеры и в других городах.

Строить с «Этажами» можно в любом районе. Как отмечает Наталья Нестерова, после пандемии на загородном рынке Сургута ликвидными стали все направления и все варианты, остались только индивидуальные предпочтения.

«В этом наш плюс, у нас очень богатая база по “загородке”: разные районы, разные направления, разная ценовая категория. Строить можно не только в Сургуте, но и в других городах и регионах. Наши партнеры возводят современные дома, используя инновационные технологии и материалы, а главное — в самые короткие сроки — от 40 до 60 дней. То есть достаточно купить участок и через два месяца пора будет заезжать в “дом мечты”. Построить можно любой вариант: как дом для круглогодичного проживания, так и летний дом для отдыха. Нет никаких сюрпризов, все продумано и рассчитано до мелочей. На все объекты действует гарантия от застройщика. При этом собственным домом можно обзавестись под низкий процент по ипотеке. То есть, обратившись в «Этажи», вы получаете свой индивидуальный дом в короткие сроки и на выгодных условиях. Причем, по опыту отмечу, стоимость квадратного метра сейчас на «загородке» заметно ниже чем в городских квартирах», — резюмировала Наталья Нестерова.


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16 ноября в 18:00, просмотров: 736, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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