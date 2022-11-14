Какое жилье ищут современные покупатели на первичном рынке жилья в Сургуте.

В Сургуте на начало октября 2022 года возводится 290 тысяч квадратных метров, следует из данных портала наш.дом.рф. Это 22 дома и 5 тысяч квартир. Что кроется за этими цифрами? Эксперт компании «Этажи» рассказал, какие условия для жизни важны сургутянам.

«Сейчас, если опираться на наблюдения, собранные нами за октябрь, то одним из главных запросов со стороны клиентов стал ремонт «под ключ» в новых домах, — рассказывает Алсу Салихова, заместитель руководителя департамента новостроек компании «Этажи» в Сургуте. — Многим не хочется ждать сдачи дома и потом еще заниматься штукатуркой и обоями. На это нужны дополнительные средства, время и нервы. Людям хочется быстрее заехать в свою квартиру. Из этого вытекает еще один тренд: в первую очередь клиенты обращают внимание на проекты, которые сдаются в ближайшее время.Также покупателям важно купить квартиру уже после продажи собственной на вторичном рынке, и получить дополнительную субсидированную ставку по ипотеке от застройщика».

По словам эксперта, люди изначально могут выбирать более бюджетные варианты, но потом отказываться от них, потому что там не действует субсидированная ипотека от девелопера. При этом, если такое предложение есть в более дорогой квартире, и ипотечный платеж выходит приемлемым для бюджета семьи, — клиенты готовы рассмотреть возможность такой покупки.

«Отмечу, что сейчас люди внимательно смотрят на ежемесячный платеж и считают переплату — очень расчетливо подходят к покупке. По результатам продаж в октябре, квартиры, которые пользуются наибольшим спросом, можно разделить условно на две категории. Это лоты с площадью более 50 «квадратов» — их покупают чтобы улучшить свои жилищные условия. А также квартиры с небольшой площадью — они нужны инвесторам для сбережения собственных накоплений», — отмечает Алсу Салихова.

Если говорить про локации в городе, то тут все индивидуально, добавляет Салихова. Все зависит от наиболее посещаемых мест: где находится работа, школа детей, к какому месту есть привычка.

«Город не такой большой и жесткой привязки к месту у людей нет. В любую точку можно добраться достаточно быстро. Все ЖК условно можно разделить на ценовые сегменты и в каждом из них у нас есть партнеры с хорошими качественными предложениями. Мы поможем подобрать самый лучший вариант и поможет рассчитать и получить выгодные условия по ипотеке. Компании «Этажи» работает только с надежными партнерами, поэтому мы гарантирует безопасность сделки. Клиентам остается рассказать только о своих потребностях и желаниях, и наши специалисты помогут подобрать идеальный вариант», — резюмировала Алсу Салихова.