Главным двигателем продаж вторичного жилья являются скидки, отмечают аналитики компании «Этажи». Сейчас собственники уступают реальным покупателям 5-7% от стоимости квартиры, а кто-то готов и на необычные предложения. Об этом рассказала Анастасия Нохрина, заместитель директора по продажам компании «Этажи» в Сургуте.

«Продавцы не только готовы идти на уступки, но и действовать нестандартно при показе квартиры. Одна наша клиентка пекла булочки с корицей и потом приглашала потенциальных покупателей на чай. Отмечу, что запах выпечки благоприятно влияет на эмоциональный фон и отношение к самой квартире: сразу становится уютнее. Некоторые просто варят кофе — это тоже приятный бонус при просмотре. Есть, впрочем, и суеверные случаи: например, когда собственники помечают мёдом косяки входной двери. Если честно, мы не знаем, насколько точно работает такой метод», — рассказывает эксперт.

Также хозяева всё чаще готовы оставить покупателям практически всю мебель. Это позволяет собственникам переезжать налегке, а для новоселов, особенно тех, кто обзаводится первым жильем, становится приятным бонусом.

«Часть продавцов, особенно более старшего поколения, перед продажей стараются сделать частичный косметический ремонт. Так они придают квартире более презентабельный вид, иногда это действительно необходимо. Сказываются установки старшего поколения о том, что если квартира выглядит нехорошо, то люди могут дать им, как продавцам, негативную оценку: вдруг „что подумают“ или скажут вслух», — добавляет Анастасия Нохрина.

Отметим, что по итогам сентября стоимость квадратного метра на вторичном рынке Сургута выросла незначительно — на 0,8%. Сильнее всего подорожал «квадрат» в однокомнатных квартирах — на 1,6%, до 118 тыс. рублей. «Двушки» выросли в цене всего на 0,9% — до 112,9 тыс. рублей за квадратный метр, а трехкомнатные и многокомнатные лоты — на 0,2-0,6% до 107 тыс и 101 тыс. рублей соответственно.

«Рынок уже отошёл от сентябрьского шока, и в первые недели октября активность покупателей идёт на опережение. Количество обращений к нам выросло на 5-10% относительно среднего ежедневного уровня. Людей не останавливает незначительный рост ставок по ипотеке, пока они поднялись не критично — на 0,2-0,5%. Тем более, что с „Этажами“ можно получить скидку до 0,6%: в пересчёте на весь срок кредита выгода исчисляется десятками тысяч рублей. Также с нами можно дешевле оформить страховку, которая нужна для жилкредита — здесь выгода достигает 15 тысяч», — резюмировала Анастасия Нохрина.