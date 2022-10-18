Спрос на недвижимость в Сургуте начал набирать обороты

Сразу после 21 сентября в Сургуте, как и по всей России, начали срываться сделки с недвижимостью. Разрыв задатков вырос с 4,3% до 6,7%, а отмена продаж — с 5,3% до 9%, рассказывает Анастасия Нохрина, заместитель директора по продажам компании «Этажи» в Сургуте. Однако паника, как отмечает эксперт, быстро закончилась.

«Действительно, был всплеск разрывов задатков, он был сопоставим с общероссийскими трендами. Инициаторами в большей степени выступали покупатели, продавцы же от сделок отказываться не спешили. Были ситуации, когда клиенты просто откладывали сделки», — рассказывает эксперт.

Если сравнивать конец февраля и конец сентября 2022-го — в начале года реакция рынка была гораздо острее, отмечает эксперт. В сентябре люди быстро оправились от шока и уже к концу месяца вернулись на рынок.

«В эти дни были случаи, когда риелторы помогали клиентам справиться с эмоциями и принять решение. Они оценивали возможности покупателя как заемщика, семейные возможности по выплате кредита, подробно расписывали все плюсы и минусы выхода на сделку в данный момент. Никто никого не уговаривал, эксперты анализировали информацию и помогали сделать осознанный выбор. Благодаря взвешенному подходу клиенты чаще принимали решение не разрывать договоренности», — отмечает Анастасия Нохрина.

В первые недели октября, по словам эксперта, активность покупателей не просто восстановилась, а пошла на опережение. Количество заявок на подбор недвижимости и просмотры квартир оказался выше примерно на 5-10% относительно среднего ежедневного уровня.

«Клиенты максимально активны, продолжают оставлять заявки на подбор, выбирают объекты. Такая же ситуация по ипотечным консультациям. Люди видят, что ипотека начала снова дорожать — это подстегивает. Да, небольшая доля собственников снимает рекламу на свои объекты, но в то же время выставляется много объектов. Количество предложений растет на 20-30% относительно нормы за месяц. Сейчас покупателям есть из чего выбрать, специалисты по недвижимости помогут подобрать хорошие варианты и сделать верный выбор даже в самой сложный момент», — резюмировала Анастасия Нохрина.