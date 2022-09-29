Как избежать коммунальных войн, объясняет директор управляющей компании Брусники

Покупатели новых домов часто выбирают «красивую картинку»: в рекламных буклетах все газоны возле дома зеленые, скамейки — целые, а подъезды чистые. И если в момент передачи ключей от дома все действительно так, то что там будет через год, полностью зависит от работы управляющей компании. Довольных же своей управляющей компанией жителей встретишь редко – причем не только в Сургуте, но и по всей России.

Поэтому застройщики, которые ценят свою работу и репутацию, часто создают собственные УК в построенных домах. Именно так поступила Брусника: в квартале «Новин». Собственная УК Брусники работает в пяти городах России, только для жителей кварталов, построенных девелопером. В домах под управлением сервисной компании проживает 99 700 человек – это как население Пыть-Яха, Лянтора и Белого Яра вместе взятые.

Как сохранить в квартале атмосферу нового дома спустя годы после сдачи новостройки, объясняет директор управляющей компании Брусника Максим Урман.

Какие управляющие бывают и чем они занимаются?

Комплекс услуг, которые оказывает УК, зависит от ее типа. Их в России всего три:

Управляющие. Специалисты такой компании чаще всего могут лишь наладить систему оплаты коммунальных услуг. Сами они делать ничего не будут: просто наймут подрядчиков, которых чаще всего выбирают из тех, кто предложил наименьшую стоимость. За счет этого тариф на обслуживание не повышается, но качество услуг превращается в лотерею.

Эксплуатационные. Они заключают договор с товариществом собственников жилья или с собственниками, и занимаются техническим и санитарным состоянием общедомового имущества. Пол помоют, трубы починят. А вот ухаживать за цветами во дворе никто не будет.

Сервисные. Обычно это крупные организации, которые создают комфортную среду для проживания, оказывают качественные услуги, и у которых есть свой штат специалистов. Тариф у них чуть выше муниципального, по которому работают классические УК, зато и делают они больше. Сервисные компании следят за техническим и санитарным состоянием дома, поддерживают эстетический вид проекта. За отдельную плату могут предоставить и дополнительные услуги: например, собрать мебель или установить водонагреватель. Именно такой тип обслуживающих компаний и заботится о проектах Брусники и их жителях.

Почему Брусника решила сделать свою УК?

Брусника строит жилые проекты, которые отвечают внутренним требованиям компании, а они жестче общепринятых норм. Высокие требования предъявляются и к стандартам эксплуатации домов, будь они в Сургуте, Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске или любом другом городе.

Дома Брусники всегда видно: современная архитектура, богатое озеленение, комфортные подъезды, в которые приятно заходить. Сейчас многие могут предложить симпатичный дом, но создавать комфортные условия для жизни, следить за озеленением, предоставлять качественный сервис и поддерживать добрососедство может не каждый. На эти вещи мы и ориентируемся, управляя домом, - говорит директор управляющей компании Брусника Максим Урман.

Собственная УК, как в квартале «Новин», работает по четким правилам, которые помогают сохранить эстетику и функциональность здания. В долгосрочной стратегии компания стремится к улучшению качества обслуживания и увеличению числа сервисов, нужных для комфортного проживания.

И чем ваша управляющая отличается от обычной «управляшки»?

Самое главное – стандартами сервиса. Каждое действие по обслуживанию дома пошагово регламентировано и поставлено в расписание: как и чем моют пол, в какой момент используется спецтехника, а где обязательно нужно провести ручную уборку, когда и как убирать снег, и так далее. Помимо этого, сервисная компания Брусники предлагает более 40 дополнительных услуг: например, клининг после ремонта, сборка мебели, подключение электроприборов и сантехники.

— Все услуги можно заказать через приложение. На мой взгляд одна из самых полезных – страхование имущества. Вам не надо идти куда-то в страховую фирму, собирать документы, и переплачивать за «полный пакет». Уезжаете куда-то на месяц? Просто ставите в УК приложении галочку. С вас спишут 260 рублей в месяц. Зато в случае прорыва трубы в квартире, оплатить убытки можно будет по страховой.

В домах Брусники используют современные технологии и материалы. Например, установлены приборы телеметрии, для автоматической передачи данных о расходах ресурсов. Списывать показатели со счетчиков каждый месяц не нужно. Домофон можно открывать со смартфона, а оценивать работу сотрудников управляющей компании – прямо в приложении УК. В этом же приложении собственник видит, сколько электричества и воды расходует, может тут же без комиссии оплатить коммунальные услуги.

А обслуживает все это кто?

Современные инженерные системы в домах Брусники требуют высоких компетенций: выйти на работу в сервисную компанию, имея за плечами лишь ПТУ, преподающее по материалам 1984 года, не получится. При найме в сервисную компанию в первую очередь смотрят на квалификацию, интерес к изучению современных систем, и желание помогать людям. Комфорт в домах Брусники создают несколько служб. Служба главного инженера полностью решает все задачи эксплуатации на вверенном ему объекте. Поэтому под управлением работают специалисты по направлениям – сантехники, электрики, слаботочники, телеметристы. Подразделение охраны следит за порядком в квартале с помощью системы видеонаблюдения.

— Чаще всего устанавливают системы видеонаблюдения без оператора, что я считаю бесполезным: это не позволит предотвратить правонарушение, остается лишь искать виновных. У нас есть оператор, который следит за камерами и передает информацию на пост охраны. Так мы можем предупредить возможные беспорядки, и при необходимости – быстро найти нарушителя, — говорит директор управляющей компании Брусника Максим Урман.

Служба диспетчеров и клиентская служба следят за работой лифтов и параметрами коммунальных систем. Если кто-то застрянет, помощь к нему придет незамедлительно. Также с клиентской службой можно связаться через приложение, где удобно отслеживать ход выполнения заявки.

Все сантехники одинаковые. Почему я должен доверять вашим?

В головах россиян до сих пор живет стереотипный образ сантехника: здоровенный мужик немного с похмелья, проходит в квартиру не разуваясь, требует дополнительных денег. К счастью, сейчас такой сантехник остался только в советской комедии.

— Сейчас все системы автоматизированы, и современный сантехник, прежде чем орудовать гаечным ключом, должен проанализировать характер поломки, понять, в какой части системы она произошла. Для этого он должен иметь представление об автоматике, принципах её работы, нормативных параметрах и их изменениях. Поэтому мы нанимаем наиболее компетентных кандидатов и дополнительно обучаем их для работы на наших объектах. Это касается не только сантехников: у всех наших сотрудников должно быть чувство прекрасного, перфекционизм и желание помочь. Мы требовательны к себе, к подрядчикам и к сотрудникам. Правда, не все хотят работать с такой отдачей, но у нас по-другому нельзя.

Зелёный двор – это, конечно, красиво. Но кто будет за ним ухаживать?

У Брусники в отделе ландшафтных решений есть специалист по уходу за озеленением, который курирует все управляющие компании. За садом ухаживают по инструкции и не дают нарушать авторский проект. Благодаря этому не прижившиеся деревья не заменят более дешевыми, но не вписывающимися в проект. Каждый год в проекты Брусники привозят новые растения из питомников, обогащая сады внутри кварталов.

В «Новине» за садом следит отдельный специалист: с мая по сентябрь он подкармливает и подрезает деревья, ухаживает за кустарниками и газонами. Внутри квартала высажено более 40 видов растений, и садовник учится ухаживать за ними у старших коллег из отдела ландшафтных решений.

А если я хочу пионы посадить?

Разбить палисадник получится только на своей террасе, которые есть в квартирах на первых и последних этажах. В остальном в «Новине», как и в других домах, любое изменение благоустройства надо согласовывать на общем собрании жильцов.

– Надо составить проект, расписать, из каких средств он будет финансироваться, всё вынести на голосование. Если 67% жильцов примут новый проект благоустройства, то можно будет и что-то свое посадить. Это такой момент регулирования, так как кто-то может посадить пионы, хотя не всем их аромат нравится, а кто-то и грядки с огурцами сделает. Очень важно, чтобы двор оставался в таком же интересном и красивом виде, каким его спроектировали. Ландшафтный дизайн – это сложная и скрупулезная работа.

Кто будет все эти ковры чистить, мы же не в отеле?

Да, «Новин» — это квартал жилых домов. Но следят за ними не хуже, чем за дорогим отелем: специалисты клининга работают 7 дней в неделю по 12 часов на каждом доме. Каждый день они по два раза пылесосят и моют пол на 1 этаже, поэтому входная группа всегда будет уютной, а ковер в общей прихожей – чистым. В экстраординарных случаях, – например, если разбить банку с вареньем в холле, – можно написать в управляющую компанию в приложении. Тогда специалист по клинингу вне очереди приберется на месте аварии.

Прошло то время, когда приходилось часами стоять в очереди в местную УК, чтобы непременно поругаться. Сейчас же любой вопрос можно решить быстро по телефону или через приложение. Или прийти в управляющую компанию лично, ее офис расположится прямо в квартале «Новин».

Офис продаж

Офис продаж в квартале «Новин»:

г. Сургут, Югорский тракт, 2/1, с 10:00 до 19:00, выходной: воскресенье. Телефон: +7 (3462) 22-32-17

https://surgut.brusnika.ru/projects/novin_surgut/

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