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​Наконец-то: реально одобренные ипотечные ставки в Сургуте начали снижаться

августе средняя одобренная ставка снизилась на 0,6%

​Наконец-то: реально одобренные ипотечные ставки в Сургуте начали снижаться
Фото: Этажи

Улучшились условия по кредитам на покупку первичной и вторичной недвижимости. Кредит по самым низким ставкам оформляют покупатели новостроек — 6,6% по итогам августа. Средняя ставка на приобретение вторичной недвижимости зафиксировалась на уровне 10,4% годовых.

«Рынок ипотечного кредитования восстановился после роста ставок весной. Сегодня оформление займа стало даже более выгодным, чем в начале года. Происходящему способствовали снижение ключевой ставки Центробанка и уменьшение ставки по «Господдержке 2020» на новостройки. Также продолжают работу и другие программы госсубсидирования», — рассказала Лилия Петухова, руководитель департамента ипотеки компании «Этажи» в Сургуте.

Что касается ипотеки с госсубсидированием, сегодня минимальная ставка по программе «Господдержка 2020» составляет от 6,1%, по «Семейной ипотеке» — 5%. По каждой из этих программ можно приобрести квартиру в новостройке. На вторичном рынке ставки стартуют от 9,7%.

«Спрос на ипотеку растет несколько месяцев подряд, что указывает на нормализацию ситуации на рынке. Лояльнее к заемщикам становятся и банки. Средняя сумма, одобренная кредиторами, увеличилась за последний месяц на 4,5%», — подытожила Лилия Петухова.

Оформить ипотеку быстро и выгодно можно с компанией «Этажи». Специалисты подадут вместе с вами анкету в банки с самыми лояльными условиями. Шансы на одобрение при работе с кредитным экспертом на 20% выше, чем при самостоятельной подаче. К тому же банки-партнеры «Этажей» могут предоставить скидку на проценты по ипотеке.


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08 сентября в 18:00, просмотров: 814, комментариев: 0
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