16+
Логотип Сиапресс
USD  60,8010   EUR  60,6952  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Риски «неликвида»: как потерять 200 тысяч через полгода после покупки квартиры

Что такое ликвидность квартиры, как ее определить и зачем учитывать

Риски «неликвида»: как потерять 200 тысяч через полгода после покупки квартиры
Фото: Этажи

Эксперт компании «Этажи» Анастасия Нохрина рассказала, что такое ликвидность квартиры, как ее определить и зачем обычному покупателю учитывать этот параметр.

Люди покупают жильё с разными целями: инвестиции, расширение жилплощади, покупка для детей. А может быть всё и сразу: ищут квартиру для жизни, которая в дальнейшем сможет приумножить деньги, вложенные в нее. Поэтому при покупке обращайте внимание на ликвидность: это показатель, который определяет, как быстро квартиру можно продать по рыночной цене. Чем легче находится покупатель, тем более ликвидным считается объект.

Самые ликвидные варианты, по данным «Этажей» — одно- и двухкомнатные квартиры 40-60 кв.м в хорошем состоянии (или на этапе котлована, если это новостройка) в наиболее популярных в городе локациях: например, улицы Чехова, Ленина, Университетская. Неликвидные объекты — просторные многокомнатные квартиры, жилье в отдаленных районах и объекты с завышеной ценой. И если стоимость еще можно корректировать, то технические параметры уже не изменить (кроме ремонта).

«При оценке ликвидности эксперты «Этажей» ориентируются на цену и потенциальный спрос на объект. Мы смотрим, сколько реально платят за аналогичные квартиры, и понимаем, «в рынке» стоимость или нет. На спрос влияют метраж, комнатность, местоположение, состояния дома и уникальные особенности квартиры — например, ремонт, просторная кухня, панорамные окна», — объяснила эксперт.

Разница в цене между ликвидной и неликвидной квартирой может составлять 10-15%, а с хорошим ремонтом достигает 20%. Что в итоге выбрать — подешевле или «поликвиднее»?

«Для себя»

Зачем разбираться в тонкостях, если вы не инвестор? Потому что вы купите объект, который всегда будет в цене. Заместитель директора компании «Этажи» Анастасия Нохрина рассказывает: средний срок пользования квартирой — 7 лет. Потом обычно жильё меняют: родились дети, выросли внуки. А иногда случаются форс-мажоры, и продать нужно срочно. Ликвидная квартира за это время не потеряет в цене и может принести владельцу прибыль.

«Ходовую квартиру можно выгодно продать за несколько недель. Это как вклад под хороший процент, который всегда будет обгонять инфляцию и сохранит деньги», — сравнивает Анастасия Нохрина.

Первый риск в покупке «неликвида» — его труднее продать. Сейчас в Сургуте такие варианты ждут покупателей по три и больше месяцев, некоторые пытаются продать по 10-13 месяцев. Второй риск — потеря денег. Собственники, которые покупали неликвидное жильё 1-2 года назад, сейчас не могут продать его хотя бы за те же деньги. При продаже небольших квартир потери составляют до 200 тысяч, отмечает эксперт.

Для инвестиций

Инвестквартиры на первичном рынке при перепродаже могут приносить доход от 10% годовых. Выгоднее приобретать квартиру на этапе котлована. Если квартиру не перепродавать, а сдавать в аренду, вложения могут окупиться за 14-18 лет. Аренда при этом может приносить 5% годовых, отмечает Анастасия Нохрина. Порог входа для инвестиций в жилье в Сургуте — от 3 млн, в коммерческую недвижимость — от 4 млн.

«У нас самая большая товарная полка, и специалисты выберут лучшие предложения на рынке.Это касается как выбора «для жизни», так и для перепродажи или сдачи в аренду. «Этажи» бесплатно оказывают полное юридическое сопровождение клиентов от момента заявки до консультаций после совершения сделки. Мы гарантируем безопасность процесса. Если наш клиент, который приобретает жильё на вторичном рынке, потеряет права собственности, компания вернет ему стоимость квартиры по договору», — резюмировала заместитель директора по продажам компании «Этажи» в Сургуте.


нравится (2) не нравится (2)
07 сентября в 18:00, просмотров: 640, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В домах Сургута станет тепло уже на следующей неделе 790
  2. В Сургуте скончалась бывший директор гимназии Салманова Полина Пархомович 743
  3. В Сургуте определили подрядчика для реконструкции канализационно-очистных сооружений 642
  4. ​В Югре пройдут выборы 13 глав и 113 депутатов 616
  5. На строительство двух котельных в Сургуте выделили больше 400 миллионов 615
  6. ​Наконец-то: реально одобренные ипотечные ставки в Сургуте начали снижаться 610
  7. В Сургутском районе едва не погиб подросток - на нем загорелась одежда 576
  8. ​В Югре появятся новые школьные автобусы 576
  9. Россиянам пообещали новый iPhone по цене от 125 тысяч рублей 560
  10. ​Югорчанка потеряла миллион, поверив телефонному мошеннику 506
  1. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 3128
  2. ​В Сургуте построят большую мечеть за полмиллиарда рублей 2220
  3. Сургутянка узнала у незнакомца пароль от мобильного банка и перевела себе 640 тысяч рублей 1967
  4. В больницах, школах и детсадах Сургута станет тепло с 5 сентября 1897
  5. В Сургуте в ДТП пострадали женщина и младенец 1759
  6. Врачи из Сургута впервые прооперировали пациентку с зеркальным расположением органов 1586
  7. Сургутянка разработала биоурны для домашних животных 1575
  8. Отметили с размахом: главный праздник Сургута посетили более 30 тысяч жителей 1544
  9. Готовили яичницу – сожгли дом 1531
  10. ​Бывший вице-мэр Сургута ушел из Газпрома 1499
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 8071
  2. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 4254
  3. ​Сургутским стрелком на парковке оказался полицейский 3783
  4. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 3474
  5. ​Открытие сезона охоты в ХМАО откладывается из-за лесных пожаров 3445
  6. Районный парикмахер 3316
  7. ​Люди и книги 3166
  8. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 3128
  9. ​Елена Шумакова — про новое «Утро» молодежной политики Югры 2893
  10. ​Снег не за горами. На Югру надвигаются холода 2763

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика