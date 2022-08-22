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Собрал урожай – дачу продавай!

Если надумали продавать дачу - самое время начать процесс

Собрал урожай – дачу продавай!
Фото: Этажи

У вас есть дача, которую вы хотели продать еще весной. Но покупатели тогда быстро не нашлись, и вы решили снова заняться огородом, чтобы к осени собрать урожай. Если продавать дачу вы не передумали, то начать стоит лучше уже сейчас.

Специалисты по недвижимости уверены, что ждать осени нет смысла. Так вы не потеряете драгоценное время, ведь продажа дачи дело не одного дня. Кроме того, выставляя дачу на продажу в самый разгар активных продаж, вы рискуете в итоге сильно уступить покупателям в цене, ведь осенью предложений о продаже становится больше.

Если выставить дачу на продажу уже сейчас, то зимой не придется заботиться о еще одном доме за городом, платить коммуналку и членские взносы в СНТ. Пока вы собираете последние ягоды, копаете картошку или снимаете с грядок огурцы и помидоры, специалист по недвижимости поможет подготовить документы к продаже, организует показы и найдет покупателя.

Делать дела параллельно – умение мудрого человека. К концу сбора урожая у вас уже будет надежный покупатель и деньги в кармане.

О том, как обстоят дела в сфере продаж загородной недвижимости, нам рассказали в федеральной компании «Этажи».

«В Сургуте покупатели приобретают дачи от 800 тысяч до 2,5 миллионов рублей. Также сургутянам актуальны участки площадью от 6 соток за 200 – 500 тысяч рублей. Сейчас время быстрых продаж, мы рекомендуем продавать загородку в моменте. Если предлагают реальную рыночную стоимость, то разумно согласиться, ведь рынок предложений активно растает, к осени выбор станет еще больше! Успевайте, цена – лучший способ выгодной сделки», – комментирует руководитель направления загородной недвижимости в Сургуте Наталья Нестерова.

Чем может быть полезен специалист по недвижимости при продаже дачи или участка? Во-первых, он бесплатно проведет для вас консультацию, а во-вторых:

  • поможет определить оптимальную цену для продажи вашей дачи;
  • сделает фото и видео, которые покажут вашу недвижимость максимально привлекательно;
  • разместит объявление в базе компании и на партнерских площадках;
  • найдет покупателя в короткие сроки, ведь
  • «Этажи» - крупнейшее агентство, куда ежедневно обращаются сотни людей, желающих купить недвижимость, в том числе для ведения дачного хозяйства;
  • подскажет, какой жилищный кредит лучше сейчас брать, если вам нужны заемные средства на покупку жилья после продажи вашей дачи;
  • обеспечит юридическую безопасность сделки, чтобы продажа прошла законно
  • а главное – будет с вами на связи 24/7 по телефону или в мессенджере.

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22 августа в 18:00, просмотров: 430, комментариев: 0
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