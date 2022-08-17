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​Сургутяне стали меньше покупать квартиры, а больше строить дома

Подводим итоги уходящего лета вместе с экспертами по недвижимости

​Сургутяне стали меньше покупать квартиры, а больше строить дома
Фото: Этажи

Подводим итоги уходящего лета вместе с экспертами по недвижимости и строим прогнозы на осень. Оказывается, текущий сезон отличается от предыдущих, рассказываем, чем именно.

Реальная ситуация на рынке загородки

Эксперты зафиксировали, что этим летом загородные дома и дачи стали покупать охотнее, чем квартиры. В целом продаж в этих двух категориях равное количество, примерно по 18% от всей недвижимости в регионе, но в июле 2021 года квартир было куплено на 25% больше.

Отличительная особенность текущего периода – повышенный интерес к объектам с зелеными посадками: грядки, теплицы и фруктовый сад стали весомым аргументом в пользу покупки. Такого не наблюдалось больше трех лет.

«В прошлом году был ажиотаж на таунхаусы стоимостью от 25 миллионов и выше, а в этом году большие дома и коттеджи уже не так востребованы: продажи в этой категории упали на 60%. Это можно объяснить так: если в пандемию люди хотели объединяться несколькими семьями: бабушки и дедушка, родители, братья и сестры, то в этом году все ориентируются на размещение только одной своей семьи, поэтому и покупают дома гораздо компактнее. Но потребность в свободном пространстве остается. Дома с кучей крохотных комнат не интересны, все чаще семьи выбирают объекты с большой кухней-гостиной и 2-3 спальнями. А если есть огород или сад – просто сказка», – комментирует руководитель направления загородной недвижимости компании «Этажи» в Сургуте Наталья Нестерова.

Какие изменения нас ожидают?

Эксперты прогнозируют смещение акцентов. Количество желающих купить дома для круглогодичного проживания к осени увеличивается, потребность в дачах отойдет на второй план, а все остальные варианты – еще дальше.

«В связи с тем, что появились программы государственной поддержки и ипотека под индивидуальное жилищное строительство мы отмечаем, что за летний период на 23% выросло количество желающих строить свои дома, а не покупать чужие. Участки, как правило, для этих целей выбирают от 6 соток», - рассказывает Наталья Нестерова.

Что делать покупателям и продавцам загородки в сентябре?

Эксперты советуют продавать и покупать в моменте. «Дешевле и дороже не станет. Продавцам рекомендуем разумно уступать, а покупателям изыскивать возможности для приобретения или строительства домов, о которых мечтает именно ваша семья. Мы в этом деле можем помочь», - подытоживает эксперт компании «Этажи».

Когда нужно найти средства для покупки, обращайтесь в «Этажи». Обширная партнерская программа поддержки клиентов поможет как выиграть время, так и получить финансовую поддержку. В компании работает принцип «одного окна», когда в одном месте, вы качественно и быстро решите все вопросы.

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Сегодня в 18:00, просмотров: 190, комментариев: 0
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