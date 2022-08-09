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​Эксперт: На аренду жилья взлетел спрос, цены начинают ползти вверх

Новый сезон на рынке аренды жилья начался с ажиотажного спроса среди студентов

​Эксперт: На аренду жилья взлетел спрос, цены начинают ползти вверх
Фото: Этажи

Новый сезон на рынке аренды жилья начался с ажиотажного спроса среди студентов. Цены отыграют весеннее падение.

В России стоимость аренды жилья начала стабилизироваться после падения в марте-апреле на 8-10%, сообщают аналитики компании «Этажи». Сейчас эксперты отмечают ощутимое повышение активности. Ликвидные варианты в Сургуте, например, остаются в базе всего на три часа. Традиционно главными соискателями арендного жилья в конце лета становятся студенты.

«В сентября уже практически невозможно будет найти приличное жилье рядом с вузами и колледжами Сургута. У многих учебных заведений маленькие общежития или их вовсе нет. Где в таком случае жить студентам из других городов? По нашим наблюдениям, спрос на аренду жилья среди этой категории начался еще в конце июня. Сейчас — пик. Если искать жилье в сентябре по факту, то скорее всего варианты будут далеко от места учебы, в другой части города и не дешевле», — рассказывает Валерия Сотник, руководитель департамента аренды недвижимости компании «Этажи» в Сургуте.

Сейчас, по данным эксперта, студию в Сургуте недалеко от учебных заведений можно арендовать от 18 тыс. рублей. Ставки найма однокомнатных квартир начинаются от 20-25 тыс. рублей, а на «двушки» — от 25-30 тыс. рублей.

«Если студенты хотят не тратиться на дорогу, позже вставать, жить в хорошем районе вблизи учебного заведения, в комфортной квартире и по более доступной цене тянуть не стоит. Сейчас самое лучшее время чтобы уже арендовать жилье. Дело даже не в повышении цен, которое всегда есть на рынке с наступлением сезона. Повторюсь, варианты, подходящие под все требования, быстро уходят есть случаи когда объявление по квартире только выставили, оно простояло всего несколько часов и нашло арендаторов. В сентябре таких лотов уже не будет», — отмечает Валерия Сотник.

Как рассказывает аналитик, в компании «Этажи» для студентов действует скидка 10% на комиссию и гарантия для нанимателей.

«Эксперты помогут составить корректный договор найма жилья. Если арендатор не нарушил его, но собственник захочет освободить квартиру и выселить жильца, тогда специалисты компании «Этажи» бесплатно и оперативно найдут новое жилье. Также мы внимательно прописываем все, что касается возмещения ущерба, чтобы собственник не попросил лишнего», — резюмировала Валерия Сотник.


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09 августа в 18:00, просмотров: 820, комментариев: 0
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