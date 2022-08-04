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Как купить квартиру в новостройке Сургута на 10% дешевле, чем у застройщика

Экономим на покупке квартиры в новостройке

Как купить квартиру в новостройке Сургута на 10% дешевле, чем у застройщика
Фото: Этажи

Сейчас покупатели новостроек хотят гарантий, и выбирают квартиры в почти готовых новостройках, отмечают эксперты. Рассказываем вам, как на этом сэкономить.

Доля покупок квартиры по переуступке (у дольщиков, а не у девелоперов), в общем спросе на новостройки не велика, но уверенно набирает обороты. За год в России она выросла на 17,1%, сообщают эксперты компании «Этажи».

Такие квартиры, как отмечает Анастасия Нохрина, заместитель директора компании «Этажи» в Сургуте, могут стоить дешевле, чем у застройщика.

«Например, сейчас на сайте etagi.com в Сургуте представленно 78 квартир от дольщиков в семи жилых комплексах. Например, ЖК «Квартал Новин», от дольщиков есть студии, цены на которые начинаются от 3,9 млн рублей, а на сайте девелопера цены стартуют уже от 5,1 млн рублей. Возьмем конкретную планировку: однокомнатную квартиру в 47 кв.м. По переуступке предлагают приобрести за 6,5 млн рублей, у девелопера на сайте такого предложения уже нет, а похожую квартиру в 48 кв.м предлагают за 7,38 млн рублей. Оба дома сдают в конце 2022 года. Разница в цене от дольщика и от застройщика — 13,5%. Это довольно приличная скидка. В среднем, и по другим ЖК тоже, она варьируется от 5 до 10%», — рассказывает эксперт.

В основном квартиры по переуступке реализуют инвесторы, которые купили квартиру в проекте на этапе котлована. Они могут продавать такие лоты дешевле, чтобы быстрее перевести свой актив из «бетона» в деньги и зафиксировать прибыль, говорит специалист. «Впрочем, продавать по переуступке могу и обычные дольщики по личным обстоятельствам. Например, в семье родился ребенок и понадобилась квартира побольше», — отмечает Анастасия Нохрина.

Еще один плюс переуступок — можно выбрать планировку, которой уже нет у девелопера, особенно актуально это к концу строительства.

«Если вы долго приглядывались к квартирам у застройщиков, но их все раскупили, не стоит отчаиваться. Обязательно надо искать квартиру мечты в объявлениях от дольщиков. Она может оказаться дешевле, а этаж и вид — лучше. У нас на etagi.com богатая база предложений. Также компания “Этажи” гарантирует безопасность: если наш клиент по каким-то причинам потеряет право собственности, мы компенсируем ему покупку. Мы сводим ваши риски к нулю», — резюмировала Анастасия Нохрина.


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Сегодня в 18:00, просмотров: 76, комментариев: 0
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