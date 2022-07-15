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В Сургуте собственники «вторички» продают квартиры с дисконтом до 10%

Аналитики компании «Этажи» считают, что цены на вторичную недвижимость начали снижаться

В Сургуте собственники «вторички» продают квартиры с дисконтом до 10%
Фото: Этажи

Аналитики компании «Этажи» в Сургуте заявили, что цены на вторичную недвижимость начали снижаться: это происходит потому, что собственники идут на предоставление скидок. Покупатели квартир находятся в выигрышной позиции.

Квадратный метр в Сургуте стоит от 89 до 112 тысяч рублей в зависимости от параметров и состояния квартиры. Но купить недвижимость зачастую получается дешевле. По итогам мая усредненная стоимость предложения в Сургуте была 104 тысячи рублей за кв.м., однако реальная цена продажи — 94 тысячи.Предложение превышает спрос, а значит, найти покупателя становится сложнее. Чтобы продать жилье быстрее, собственникам приходится снижать цены: около 80% продавцов готовы к торгу.

«Собственники, как и ранее, выставляют объекты на продажу с завышенной ценой. Они ориентируются на предложения на агрегаторах, обратную связь от друзей и коллег и надеются на получение максимальной прибыли. Как правило, они недостаточно осведомлены о нюансах изменения спроса и ситуации на рынке. В итоге в ходе показов жилья большинство продавцов идут на предоставление дисконта», — рассказывает руководитель отдела продаж в Сургуте Анастасия Нохрина.

На дисконт соглашаются в основном на моменте осмотра объекта покупателями. Процент торга варьируется в пределах 3-5%, в некоторых случаях достигает 8-10%. Всё, как говорит Анастасия Нохрина, зависит от ликвидности квартиры, состояния ремонта и мебели или техники, которую готов оставить продавец.

«Сроки продажи жилья увеличились, покупатели стали более избирательны. Если раньше до сделки они смотрели около пяти объектов, то теперь — семь-восемь. Предложение на рынке растет, вариантов для покупки множество. Также влияет на срок продажи наличие всех документов для сделки. Документы готовятся дольше, если при покупке квартиры был задействован маткапитал, и в объекте прописаны дети. Еще один момент — у внушительной части покупателей деньги на приобретение жилья лежат сейчас на банковских вкладах, из-за этого сделки откладываются, — объясняет Анастасия Нохрина.

По словам эксперта, сегодня продавцам недвижимости выгодно обращаться за помощью к специалистам, которые разбираются тенденциях рынка. Необходимо следить, есть ли спрос на выставленный объект, и в процессе принимать решение об увеличении или уменьшении стоимости. Интерес к конкретной квартире можно оценить по просмотрам объявления о продаже и по количеству показов потенциальным покупателям.

«Что касается покупателей — сегодня хорошее время для приобретения недвижимости, особенно если есть потребность в скорейшем улучшении жилищных условий. Если нужны заемные средства, то ипотечная ставка сейчас комфортная. Цены на этапе коррекции, что играет на руку покупателям жилья», — подытожила Анастасия Нохрина.

В компании «Этажи» вам помогут продать или купить жилье максимально выгодно и быстро, а также провести сделку с недвижимостью в другом городе и оформить ипотеку под наиболее выгодный процент.


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Сегодня в 17:38, просмотров: 141, комментариев: 0
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