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В июне ожила ипотека: после весеннего затишья спрос на кредиты вырос

Какие ипотечные программы пользуются повышенным спросом?

В июне ожила ипотека: после весеннего затишья спрос на кредиты вырос
Фото: Этажи

Число покупок недвижимости с использованием ипотеки в Сургуте выросло на 35% относительно показателей марта по данным компании «Этажи». Если сравнивать с апрелем, то спрос увеличился почти на 65%.

«Весна стала непростым периодом для рынка недвижимости. Из-за экономической неопределенности и высоких ставок по ипотеке многие откладывали покупку жилья. Но сейчас ситуация стабилизировалась и спрос начал восстанавливаться. Ставка по ипотеке от 9,7% годовых уже комфортна для покупки жилья. Также недавно была снижена ставка по льготной ипотеке на новостройки с 9% до 7%», — рассказала Лилия Петухова, руководитель департамента ипотеки компании «Этажи» в Сургуте.

По словам Лилии Петуховой, средняя сумма ипотеки составляет сегодня 4-4,5 миллиона рублей. Наиболее востребованная программа в Сургуте — на вторичную недвижимость. Доля продаж вторичного жилья от общего числа сделок в городе составляет 60%. На втором и третьем месте по востребованности в Сургуте по итогам июня — ипотека на жилье в новостройках и загородную недвижимость. Доля от общего числа оформленных в июне кредитов составляет 22% и 18% соответственно.

Что касается программ, процентную ставку по которым субсидирует государство, наиболее популярна семейная ипотека. Ставка по ней остается самой низкой на рынке — от 5%. Программа рассчитана на семей с детьми, большинство сделок на первичном рынке недвижимости проходят с ее помощью. Также с 1 июля те, у кого после 2018 года родился третий или последующий ребенок, могут оформить кредит по этой же программе по ставке 3%.

«Сейчас хороший момент для покупки недвижимости. Помимо комфортных ипотечных ставок на рынке фиксируется и снижение цен на недвижимость. Предложение превышает спрос, а значит, у покупателей гораздо больше шансов, чтобы выбрать наиболее подходящий для себя вариант», — подытожила Лилия Петухова.

Оформить ипотеку можно со специалистами компании «Этажи». Они заполнят и подадут вместе с вами анкету в банки с самыми лояльными условиями. По данным аналитиков, шансы на одобрение при работе с кредитным экспертом на 20% выше, чем при самостоятельной подаче. А специальные предложения от банков-партнеров позволяют клиентам «Этажей» оформить кредит по самой выгодной ставке.


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11 июля в 18:00, просмотров: 837, комментариев: 0
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