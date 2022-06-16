Эксперты компании «Этажи» рассмотрели студенческий квартирный вопрос

Июнь — время выпускных экзаменов, за которыми наступают новые хлопоты. Где жить студенту, если он уезжает в другой город? Есть родители, которые рассматривают покупку небольшой квартиры, чтобы не было проблем с внезапным выселением или конфликтов с арендодателями. Так и взрослым спокойнее, и студенту проще: есть свой угол в чужом городе.

«В основном из Сургута ребята уезжают в Тюмень, Екатеринбург, Москву, Питер. Спрос на квартиры в этих городах начался ещё в мае. В июле и августе он достигнет пика, потому что жильё родители начинают активнее покупать после зачисления», — рассказала руководитель департамента межрегиональных сделок компании «Этажи» Лиана Кудрявцева.

«Портрет» квартиры для студента: студия 14-20 кв.м или однушка до 35 «квадратов» в старом фонде или в новостройках. Обязательна близость к учебному заведению или транспортная развязка, а также ремонт, мебель и техника в приличном состоянии.

Квартирный вопрос в Тюмени и Екатеринбурге

Тюмень и Екатеринбург ближе к Сургуту и доступнее по ценам. «Ходовая» квартира в Тюмени — это студия или однушка 30-35 кв.м с косметическим ремонтом. Стоимость кв.м малогабаритного жилья составляет 112 тысяч, средняя цена покупки — от 2 млн за студию и 3-4 млн за квартиру.

К примеру, так может выглядеть жилье для студента в районе КПД.

Большая часть этого района — дома старой застройки, в основном «хрущевки»: панельные и кирпичные пятиэтажки без лифта. До центра всего 3,2 км, автобусы ходят отлично. Цены — от 2,7 млн за полноценные 32 квадратных метра. Одна из таких квартир находится в 4 минутах ходьбы от Многопрофильного колледжа Тюменского индустриального университета.

Вот такая девятиэтажка располагается в самом сердце Тюмени: 500 метров до Цветного бульвара.

Жильё там стоит дороже. Зато за 4,3 млн вы получите кирпичный дом 2013 года и площадь 39 кв.м со свежим светлым ремонтом. В 5 минутах находится филиал Сибирского университета потребительской кооперации.

В Екатеринбурге цены почти такие же, как в Тюмени. Переезжая в столицу Урала, можно рассчитывать на жильё с мебелью и косметическим ремонтом от 3 до 5 млн, а студии можно найти дешевле чем в Тюмени: от 1,5 млн. Присмотреть жильё можно в центре или на окраине: все зависит от учебного заведения, а метро делает даже отдалённые районы доступнее.

Это не картинка из Pinterest, а реальная студия. Цена — 2 280 тысяч, площадь 18,5 кв.м и 700 метров до ст. метро «Ботаническая».

В этом доме на Уктусе вы можете купить однушку за 2,5 млн. От центра далековато — 5,7 км, зато до техникума «Рифей» можно дойти за 10 минут.

В центральной части в старом жилфонде цены выше. Например, квартира 30,7 кв.м в кирпичном доме обойдется в 3,2 миллиона. Рядом находится Южный автовокзал, метро «Чкаловская» и — Уральский хореографический колледж.

За уютом и современной планировкой можно уехать подальше от центра. Например, в таком доме на Уралмаше однушка 32 кв.м продается за 4,5 млн. До центра — 6,6 км, а до филиала Уральского юридического института МВД России можно дойти за пару минут.

Квартирный вопрос в столицах

Если нужно жилье подешевле — обратите внимание на пригород. Если хотите квартиру в новостройке, приглядитесь к окраине. Есть дома, строительство которых уже завершено (или скоро будет). Квартира в черновой отделке потребует вложений, поэтому покупать такое жилье стоит, когда студент уже точно определится с карьерой.

Средняя стоимость «квадрата» в Петербурге — 219 000 рублей. Цена студий-малышек начинается от 4 млн: вы можете найти жильё в центре в старом жилфонде с хорошим ремонтом. От 5,5 млн можно искать квартиры так в центре, так и на окраине в современной застройке.

В пригороде Питера — Гатчине — расположен филиал Государственного института экономики, финансов, права и технологий. Квартиры здесь стоят от 4 млн с мебелью, техникой и ремонтом.

Уютные дворы Гатчины утопают в зелени.

На окраине города, в Калининском районе (ст. метро «Академическая») расположены корпуса сразу 7 учебных заведений. А квартиру там можно купить за 5,7 млн: 31 кв.м, мебель и техника, старый жилой фонд.

Средняя стоимость «квадрата» в Москве самая высокая по России — более 322 000 рублей. Цена «однушки» начинается от 9 млн — правда, не в центре, но с хорошей транспортной развязкой. В пригородах встречаются варианты подешевле.

В Коньково — 15 км от центра, ст. метро «Коньково» — можно купить студию 17 кв.м за 5,4 млн. В радиусе 3 километров находятся корпуса сразу 11 учебных заведений, в том числе — РУДН.

В Реутове можно купить студию 30 кв.м со свежим ремонтом в ЖК «Новокосино-2». Жилье с видом на современный микрорайон реально найти за 8,1 млн. До центра почти 20 км, а вот до Бауманки пешком около 20 минут.

Как сориентироваться в незнакомом городе, особенно если ни разу в нём не был? Как выбрать квартиру в удобном районе, с подходящей транспортной развязкой, с юридически чистыми документами? Как организовать весь процесс сделки в другом городе?

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