16+
Логотип Сиапресс

Новости

Больше новостей
После 24 февраля ваше финансовое состояние...
Комментировать
0
Когда власти заявляют, что в сургутских водоемах купаться нельзя, они...
Комментировать
0
Железнодорожный вокзал Сургута надо...
Комментировать
0
Свой отпуск этим летом вы планируете...
Комментировать
0
Вы боитесь раскола в РПЦ?
Комментировать
0
Больше опросов

Кому достанется квартира при разводе? Рассказывают эксперты

Как правильно разделить квартиру при разводе и что делать, если есть дети

Кому достанется квартира при разводе? Рассказывают эксперты
Фото: Этажи

Продажа и покупка недвижимости далеко не всегда связана с радостными событиями. Хорошо, если речь идет о создании семьи или рождении детей. Но порой приходится сталкиваться и со сложными случаями. По словам заместителя директора компании «Этажи» в Сургуте Анастасии Нохриной, около 20% обращений в компанию связаны с разделом имущества бывшими супругами. Эксперт рассказала, как правильно разделить квартиру и что делать, если есть дети.

Квартира куплена до брака

Если один из супругов приобрёл квартиру до брака — купил, получил в наследство, по договору дарения или приватизации — то такое имущество после развода не делится.

«Единственный вариант для экс-жены или экс-мужа взыскать средства — когда недвижимость была куплена до брака, но в ипотеку. Если через суд получится доказать, что во время совместной жизни оба супруга гасили кредит, то собственник должен вернуть сумму, внесенную бывшим супругом», — отметила Анастасия Витальевна.

Квартира приобретена в браке

Если один из супругов уже в браке получил квартиру в наследство, по договору дарения или приватизации — то после развода она не делится.

А если квартиру в браке купили, то после развода суд обычно «делит» её пополам. Пpи этoм нeвaжнo, нa кoгo зарегистрировано жильe, оформлен кредит, кто больше зарабатывал или оплачивал ипотечные взносы. Квартиру, скорее всего, разделят поровну даже если один из супругов по общей договоренности не работал.

По словам эксперта, исключения всё же бывают: когда один из супругов не работает без уважительной причины или использует бюджет семьи в ущерб общим интересам, например, проигрывает деньги. Тогда суд принимает индивидуальное решение.

Если речь идет о квартире, за которую ещё не выплатили ипотеку, то супруги должны вносить ежемесячный платёж в равных долях. «Банк может переоформить ипотеку на двоих и разделить платёж. Либо платить будет один супруг, а второй станет возмещать ему половину. Иногда бaнк мoжeт пoтpeбoвaть сразу выплатить весь ocтaтoк ипотечного долга, если это указано в ипотечном договоре», — уточнила Анастасия Нохрина.

У бывших супругов был брачный договор

Брачный договор определяет, как будут делить имущество при разводе. Все имущество, включая жилье, купленное в кредит, будет разделено именно так, как прописано в договоре. Однако платить банку всё равно будет тот супруг, на которого оформлен кредит.

После развода остались дети

Если недвижимость купили без материнского капитала, то дети не влияют на раздел имущества: совместно нажитую квартиру или дом поделят поровну. Но тот супруг, с которым остались дети, может через суд потребовать увеличить его долю для содержания несовершеннолетних. Для этого нужно обоснование, например, отсутствие другого жилья.

«Сложности возникают, если недвижимость купили с использованием материнского капитала — в ней доли в выделяются всем членам семьи. И если супруги хотят продать или обменять такую недвижимость, то мы сначала через опеку выделяем детям доли. На размер доли влияет размер субсидии, а также наличие ипотечных средств, так что каждый случай получается индивидуальный. Это достаточно непростой процесс», — отметила эксперт.

Квартиру разделили — осталось продать: как?

В работе с супругами в разводе есть два компонента: юридический и психологический, уверена спикер.

«Юридический аспект связан с правами собственника, который реализует совместное имущество. А психологический касается договоренностей между бывшими супругами о том, как им продать общее жилье, совместно назначить цену, договориться по условиям выезда. Это деликатный процесс, и специалист по недвижимости должен проявить максимум такта, чтобы соблюсти интересы обеих сторон. Он зачастую выступает посредникам в переговорах и помогает сторонам прийти к соглашению, которого они не могут достичь самостоятельно», — подвела итог Анастасия Витальевна.


нравится (1) не нравится (0)
09 июня в 18:00, просмотров: 916, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Национальный интерес // Светлана Перунова 1040
  2. ​Будем честны с собой – российская власть может сделать с нашими деньгами все, что угодно 734
  3. Югорского бизнесмена отправили в суд за миллионные долги по налогам 724
  4. Андрей Филатов позвал сургутян на тренировочный полет «Русских витязей» 693
  5. Нижневартовск продолжает лидировать в ХМАО по суточной заболеваемости ковидом 376
  6. Житель Омской области погиб в ДТП с автобусом в Югре 355
  7. В ХМАО вновь горели леса 270
  8. ​Запрет на полеты на юг России продлили до 18 июня 232
  9. Гром и молнии. Сургутян ожидает дождливое воскресенье 226
  10. Ау, помогите, я в лесу! Обзор СИА-ПРЕСС 191
  1. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 7552
  2. Замерзающие вартовчане просят власти нагреть батареи в их квартирах 2494
  3. Самолет Utair столкнулся с птицей при взлете в аэропорту Сургута 1815
  4. Не только «Витязи»: сургутяне масштабно отпразднуют День города 1617
  5. Что нового ждать в сургутской архитектуре и градостроительстве // Александр Коновалов 1518
  6. На трех участках дорог в Сургуте перекроют движение в выходные 1513
  7. Мэрия Сургута прокомментировала инцидент с трубой, из которой якобы сливают отходы в Обь 1333
  8. Рыбаки из ЯНАО поймали в озере пиранью 1302
  9. Какие водоемы безопасны для купания в ХМАО, рассказали санврачи 1293
  10. Велосипедный вор из Сургута был пойман из-за камер 1239
  1. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 7552
  2. ​Из адидаса в абибас 6018
  3. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 5817
  4. ​НГДУ, готовься! В Сургуте начнут отключать горячую воду 5456
  5. В Сургуте разбился мужчина, выпавший из окна многоэтажки 4404
  6. «Антивозрастные крема эффективны, но они не могут заменить похода к косметологу» 4284
  7. Лужайки кончились 4075
  8. Чиновница из Югорска обвиняется в слежке за предпринимателем 3879
  9. Наталья Комарова поручила разобраться, кто травит жителей Белого Яра по ночам 3693
  10. ​Стирание истории 3383

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика