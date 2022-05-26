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Продаем загородку: быстро и без ошибок

Загородную недвижимость продать сложнее, чем квартиру в городе

Продаем загородку: быстро и без ошибок
Фото: Этажи

Часто собственники долго не решаются продать дачу, загородный дом или участок, хотя совсем там не бывают. Тем временем на недвижимость копятся налоги, членские взносы, плата за вывоз мусора. Постройки становятся ветхими, начинают требовать больше внимания и вложений. Так стоит ли держать при себе такое «наследие» или выгоднее продать старое и вложиться в новое?

Загородную недвижимость продать сложнее, чем квартиру в городе, потому что в сделке участвуют несколько объектов: земельный участок, дом, баня, а если на участке есть другие строения, то и они тоже. Земля всегда оформляется отдельно, и пакет документов увеличивается.

Цена ошибки: от 100 тысяч до срыва сделки

«Сначала нужно внимательно подготовить бумаги. Отсутствие правильно оформленных официальных документов тормозит сделку, а иногда продажа срывается совсем. Ещё момент — если у вас не все документы на руках, покупатель просит снизить цену за недвижимость, а в обмен взять на себя их оформление, однако продавцу это обычно невыгодно», — рассказывает Наталья Нестерова, руководитель направления загородной недвижимости компании «Этажи» в Сургуте.

Также, по словам эксперта, сейчас большой спрос со стороны людей с ипотечными средствами, программами субсидирования, материнским капиталом. Все они ограничены по срокам выхода на сделку и имеют дополнительные юридические требования со стороны банков или государственных органов. Поэтому полный и корректный пакет документов повышает шанс найти покупателя быстрее и сразу выйти на сделку.

30 000 рублей — такую скидку в среднем просят покупатели за то, что берут на себя часть хлопот по подготовке документов;

до 100 000 рублей «компенсации» могут запросить покупатели при торге если пакет документов неполный и сроки затягиваются;

срыв сделки — покупатель откажется от вашей недвижимости, если его поджимают сроки — например, одобрения кредита.

«Многие думают, что сами разберутся с документами, но совершают одни и те же ошибки, которые в дальнейшем исправляют юристы и специалисты по недвижимости компании „Этажи“», — отметила эксперт.

ТОП ошибок продавцов загородной недвижимости:

- забыли взять согласие на продажу от второго супруга;

- не оформили разрешение от органов опеки на продажу;

- нотариально не заверили документы;

- не взяли справки из дачного сообщества об отсутствии задолженности по членским взносам и коммунальным услугам.

Как учесть все нюансы?

«В 2022 году мы продали на 25% больше земельных участков и на 36% больше дач по цене до 2 млн 200 тыс., чем за аналогичный период прошлого года. И только за первые недели мая мы получили около тысячи заявок от желающих приобрести загородные участки и дома. Люди готовы купить прямо сейчас, и зачастую именно от грамотной подготовки документов продавца зависит, выйдет покупатель на сделку или откажется», - уточняет Наталья Нестерова.

Вы продаёте недвижимость первый или второй раз в жизни? Скорее всего, у вас не получится сходу понять, вся ли документация в порядке. «Этажи» предлагают специальную услугу — предпродажную подготовку объекта.

На первой встрече с риэлтором, после заключения договора, юристы компании анализируют все бумаги, которые вы предоставили — это занимает 30-40 минут, а потом составляют чек-лист недостающих документов. Если вам действительно чего-то не хватает — вместе с партнёрами «Этажей» вы сможете оформить это быстрее и выгоднее: например, межевание участка и составление техплана на дом обойдутся на 50% дешевле, чем на рынке, а процесс займёт 2-10 дней вместо 3-4 недель. Если вы продаёте недвижимость с «Этажами», доплачивать за услугу «Предпродажная подготовка» не надо: она уже входит в ваш пакет услуг.

Также напомним, на продавцов загородной недвижимости в компании «Этажи» действует «Гарантия безопасности сделки»: полная юридическая поддержка, в частности — оформление предварительного соглашения о намерениях, которое подтверждается авансом или задатком. Такой серьезный подход к делу поможет избежать неприятных и конфликтных ситуаций и ваша продажа будет максимально эффективной и легкой.


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Сегодня в 18:00, просмотров: 82, комментариев: 0

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