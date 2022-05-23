Акционные предложения позволяют оформить жилкредит по ставкам до 12%

В мае ипотечные ставки на вторичное жильё находятся в коридоре 13,5 — 15,5%. Однако игроки рынка предлагают свои, акционные предложения, которые позволяют оформить жилкредит по ставкам до 12%.

Одно из таких предложений — акция от ДОМ.РФ. Стандартная ставка банка на вторичное жильё составляет 13,9%. Снизить её на 2% можно при единоразовой оплате комиссии — сумма комиссии зависит от размера кредита. Ещё −0,2% даст попадание в программу лояльности: зарплатные клиенты, медработники, научные сотрудники. В итоге клиент получает ипотеку под 11,7% годовых. Неплохая перспектива, учитывая общее состояние рынка.

«На рынке сейчас очень много программ с платными опциями за снижение ставки. Программа от Дом.РФ - самая выгодная, с быстрой окупаемостью комиссии, которая составит 2% от суммы кредита. Если вы берёте 4 млн в кредит, то снижение ставки обойдётся в 80 тысяч, эта сумма окупается примерно за год. Однако клиенты, которые оформляют ипотеку с федеральной компанией „Этажи“, могут существенно сэкономить. Мы компенсируем четверть банковской комиссии, чтобы вам снизили ставку», — рассказала Лилия Петухова, руководитель ипотечного департамента компании «Этажи».

Как получить льготные условия: подать заявку на ипотеку в банк Дом.РФ через компанию «Этажи» и приобрести объект недвижимости с компанией «Этажи». Акция действует с 21.04.2022 до 30.06.2022.

*Финансовую услугу по кредитованию оказывает АО "Банк ДОМ.РФ«, программа «Приобретение готового жилья» с процентной ставкой за пользование кредитом 14,7% годовых. Скидки по годовой процентной ставке: 0,2% при опции "Лояльность" и 2% при опции "Ставка ниже" на 120 месяцев с даты выдачи кредита при оплате комиссии в размере 2% от суммы кредита. Минимальная ставка, с учетом всех дисконтов, составляет 11,7%. Валюта кредита – рубли; срок кредитования от 3 до 30 лет, первоначальный взнос не менее 10% от стоимости приобретаемой недвижимости/стоимости строительства. Условия действительны на 23.05.2022. АО "Банк ДОМ.РФ" Ген.лицензия банка РФ № 2312.