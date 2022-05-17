Стоит ли сейчас покупать жилье в кредит — рассказал аналитик компании «Этажи»

После снижения ключевой ставки ЦБ с 17 до 14% на заседании совета директоров 29 апреля, ставки по ипотеке тоже упали и сейчас находятся в диапазоне от 13,5 до 15,5%. Как отмечают аналитики компании «Этажи», банки уже предлагают акционные предложения на вторичный рынок со ставкой от 12,9%.

«Ипотечные платежи по таким ставкам уже могут конкурировать с арендной платой и в целом платеж стал более доступным — примерно на 15% ниже, чем был до снижения ключевой и на 25% меньше уровня экстремально высоких ставок марта этого года», — отмечает Татьяна Решетникова, заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи».

Что изменилось в платежах

В апреле ипотеку на вторичное жилье выдавали под 16,9% в среднем на 20 лет, но некоторые банки сокращали максимальный срок кредита до 15 лет. При средней стоимости однокомнатной квартиры в Сургуте на вторичном рынке в 4,7 млн рублей, первоначальный взнос — минимальные 15% — необходим был в 705 тыс. рублей, а ежемесячный платеж выходил в 58,2 тыс. рублей. Сейчас, при тех же вводных, но ставке в 12,9%, платеж станет на 20% меньше — 46,5 тыс. рублей в месяц.

Ипотеку на первичный рынок с 7 апреля выдавали под 12%.В среднем однокомнатную квартиру в 40 кв. метров в сургутской новостройке можно приобрести за 4,2 млн рублей. При минимальном первоначальном взносе в 15% — 630 тыс. рублей, ежемесячный платеж на протяжении 20 лет составлял 39,3 тыс. рублей. Сейчас новым ипотечникам можно будет готовиться выплачивать на 21% меньше. При тех же вводных, но со ставкой 9%, а некоторые банки дают еще и скидку 0,5%, ежемесячный платеж составит 30,9 тыс. рублей.

Как еще можно сэкономить

Также правительство допустило комбинации двух ипотек при покупке одной дорогостоящей квартиры в новостройке. Благодаря этому в Москве, Петербурге, их областях и ДВФО* можно увеличить лимит по кредиту до 30 млн рублей, а в других регионах — до 15 млн рублей.

«Это актуально тем, кто собирается приобрести трех-, четырехкомнатные квартиры. Стандартных лимитов по льготной ипотеке в 6-12 млн рублей зачастую на такое жилье не хватает и люди вынуждены брать ипотеку без госсубсидирования. Объединенный вариант займа поможет уменьшить платеж на 13-30%. Если есть цель приобрести квартиру для себя, то откладывать покупку не стоит. Сейчас идет корректировка цен, на рынке дефицит покупателей и можно найти вариант с хорошим торгом. Ипотека позволяет зафиксировать цену, получить стабильный платеж, который в дальнейшем можно будет сократить рефинансированием или досрочным погашением, в том числе с использованием субсидий», — комментирует заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи».

По словам аналитика, сейчас крупные банки обсуждают еще одну возможность уменьшения процентов по кредиту на жилье — это снижение ставки для заемщиков, которые оформили ипотеку на повышенных ставках. Многие банки, как отмечает эксперт, уже включили необходимый для этого пункт в кредитный договор и смогут улучшить условия кредитования клиентов даже в одностороннем порядке, другие сделают это по заявлению или при условии отсутствия просроченной задолженности.

«К тому же, сегодня есть возможность для неоднократного рефинансирования ипотеки. Важное условие для успеха по дальнейшему улучшению условий — это качество погашения кредита, важно не допускать просроченных задолженностей, а ипотечные или кредитные каникулы подключать только при необходимости. По статистике, с «Этажами» процент одобрения ипотеки выше на 20%, также нашим клиентам банки предоставляют преференции в виде дополнительной скидки по процентам. При таких ставках, как сейчас, это, конечно, имеет повышенную значимость», — резюмировала Татьяна Решетникова.

*Дальневосточный федеральный округ