В России наметился тренд на снижение цен на вторичную недвижимость. Пока снижение идёт за счёт торга с собственником и не отыгрывает того роста цен, который случился с февраля этого года. Но на «Распродаже квартир» в Сургуте можно найти жильё от собственников по ценам начала 2022 года — с эксклюзивными скидками от 50 000 до 1 000 000 рублей.

Онлайн-мероприятие проводит федеральная компания «Этажи», все акционные предложения собраны на сайте Майской распродажа недвижимости . До конца мая выбирайте свою идеальную квартиру, дом или участок с дисконтом. На некоторые квартиры скидки действуют только 10 дней!

Вместе с возможностью купить квартиру по привлекательной стоимости вы получите и другие выгоды. Специалисты по недвижимости компании «Этажи» подберут подходящий вам объект недвижимости из большого количества вариантов, организуют показ в удобное время и помогут оформить заявку на ипотеку под выбранную недвижимость. Кстати, для клиентов компании «Этажи» жилищный кредит будет дешевле: вы можете получить эксклюзивное снижение ставки в размере до 0,7%.

Документы на все квартиры, участвующие в майской распродаже, тщательно проверяется юристами компании. «Этажи» гарантируют безопасность и юридически сопровождают каждый этап покупки и продажи недвижимости. Это первая компания в Сургуте, которая стала отвечать за результат сделки собственными средствами и возвращать деньги в случае утери прав собственности.