Два дома квартала «Булгаков» в Сургуте уже введены в эксплуатацию

Классическая архитектура, французские балкончики, авторские парадные - то, что отличает дома квартала «Булгаков» от других и нравится горожанам. Два дома квартала уже введены в эксплуатацию и многие семьи уже пишут свою историю в их стенах.

Почему они остановили свой выбор именно на «Булгакове»? Узнаем из первых уст!

Семья Ковтун

— Понравилась концепция: классический квартал, это даже звучит красиво. А воплощение ещё лучше. Нравится, что дома красивые, сдержанные, аккуратные. Нравятся французские балкончики, оформление парадных — это делает дом уникальным.

Елена Рыбьякова

— В первую очередь мне понравилось оформление дома, что сыграло важную роль. Красивые дома, замечательное местоположение, комфортная планировка, и вот я уже делаю ремонт в своей квартире с любимой собачкой Бэллой.

Семья Мариничевых

— В квартире просторно и у каждого есть собственная комната. Радует, что отсутствуют бесконечные коридоры. Ремонт мы делали сами, при этом планировку оставили в её первозданном виде. Сейчас наслаждаемся жизнью в нашей любимой квартире

Главная фишка квартир в финальном доме квартала, конечно, просторные кухни-гостиные. Утреннее чаепитие, приготовление ужина, отдых за чтением книг или семейный просмотр киноленты — благодаря зонированию этой комнаты, каждый в семье может заниматься разными делами, но быть рядом. А для приватного отдыха, работы и учебы — раздельные спальни детей и родителей.

Вы тоже можете стать жителем квартала. Для покупки квартиры сегодня действуют программы с выгодной ставкой по ипотеке:

— «Господдержка 2020»: от 8,5%

— «Семейная ипотека»: от 5,7%.

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