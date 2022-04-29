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​В Сургуте обсудили будущее строительной отрасли и наградили победителей и призеров премии ТОП ЖК

В Сургуте обсудили перспективы строительной отрасли

​В Сургуте обсудили будущее строительной отрасли и наградили победителей и призеров премии ТОП ЖК
Фото profi.erzrf.ru

27 апреля в Сургуте состоялась конференция «Жилищное строительство: новые вызовы и перспективы», которую портал ЕРЗ.РФ провел совместно с Торгово-промышленной палатой РФ (ТПП РФ). Мероприятие прошло при поддержке Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА).

Участниками конференции стали многие представители индустрии – директор департамента строительства Югры Кирилл Мыскин, директор департамента строительства и земельных отношений Сургутского района Оксана Виер, замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Сургута Алексей Усов, руководитель аппарата НОЗА Кирилл Холопик, а также застройщики, Союз строителей Югры, IT-компаний в сфере девелопмента.

Подобные мероприятия позволяют обмениваться мнениями и лучшими практиками из различных регионах России, отметил в приветственном слове Кирилл Мыскин. «Таким образом мы способствуем развитию конкуренции и формированию более уютной и комфортной среды для горожан», — уверены в администрации Сургута.

На конференции состоялось награждение региональных победителей и призеров премии ТОП ЖК-2022, лидеров по объему ввода жилья в 2021 году. Также был вручен диплом кварталу «Новин» (девелопер — Брусника) в категории «Умный дом класса «Е»». ТОП ЖК – самый масштабный и престижный конкурс новостроек в России. Финалисты, призёры и победители в этом году определялись по 155 номинациям, из них 9 федеральных, 16 окружных, 130 региональных.В ближайшее время стартует летний этап конкурса.

По словам Алексея Усова, победители и номинанты премии — организации, работающие много лет и зарекомендовавшие себя в городе с очень хорошей стороны. «Даже в самых сложных ситуациях наш строительный рынок оставался устойчивым. Он никогда не рушился. Девелоперы поддерживали экономику города, — отметил он. — Надеюсь, и в этот раз мы преодолеем и решим все проблемы, в первую очередь, с помощью строительных компаний». Одновременно рассказала Оксана Виер заявила, что Сургутский район собирает пакет мер для поддержки застройщиков, подрядчиков и других участников строительного рынка.

Кирилл Холопик, в свою очередь, сделал несколько важных прогнозов о ситуации в отрасли. Он привел данные опроса ЕРЗ.РФ, согласно которым более половины застройщиков посчитали, что выдача ипотеки под ДДУ будет снижаться. В первой половине апреля количество новых проектов в новостройках сокращалось до 1 134 квартир в день, а к концу года общее сокращение ассортимента в новых домах достигнет 30 процентов при неизменных ценах. При этом 20 процентов застройщиков полагают, что вывод новых проектов остановится. Плюс – сократится спрос на земельные участки для строительства жилья, поэтому цены на них снизятся, а на рынок вернутся схемы покупки земли за квартиры.

Фотоотчет с круглого стола и презентации спикеров опубликованы на сайте ЕРЗ.РФ по ссылке.


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