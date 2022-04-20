Нестабильная экономическая ситуация традиционно привела к росту спроса на недвижимость. Россияне, опасаясь обесценивания денег, стремительно вкладывали накопленные средства в жилье. К сожалению, не у всех на тот момент была полная сумма для покупки недвижимости, а ставки по ипотеке резко выросли. Эксперты компании «Этажи» уверены: сейчас процент по ипотеке стал комфортнее и брать кредит можно, как и прежде.

Кто сейчас готов брать ипотеку?

По словам аналитиков компании «Этажи», кредиты берут сегодня несколько групп людей.

Желающие получить льготную ипотеку

Таких покупателей большинство. 71% клиентов компании, приобретающих жилье в кредит, обращаются именно за льготной ипотекой. Программа «Господдержка 2020» сегодня работает как и прежде, однако по ней были изменены условия. Вместо 7% теперь ставка выросла до 12%, но и максимальная сумма займа увеличилась до 6 млн рублей. Ранее лимит был 3 млн рублей, чего зачастуюбыло недостаточно для покупки.

Заемщики с накоплениями

За ипотекой по рыночным ставкам в 17-20% обычно обращаются граждане с большим первоначальным взносом. Они рассчитывают закрыть кредит в короткий срок без существенной переплаты. Особенно повезло заемщикам, чей первый взнос накапливался в долларах или евро.

Семьи с маткапиталом или субсидией

Полученную субсидию нужно реализовывать в сжатые сроки, независимо от происходящего на рынке. Такие семьи рассчитывают большую часть покупки оплатить государственными деньгами, накоплениями и закрыть кредит как можно быстрее.

Какие ипотечные ставки предлагают банки?

Первичная недвижимость

Рыночные ставки по ипотеке на первичное жилье сегодня — около 20%, однако только 6% клиентов компании «Этажи» готовы оформиться по такой ставке. В основном покупатели выбирают льготную ипотеку под 12% с лимитом средств в 6 млн рублей. Для приобретающих жилье в Москве, Петербурге и их областях сумма займа больше — 12 млн рублей.

Вторичная недвижимость

На рынке вторичной недвижимости ситуация гораздо сложнее, так как нет льготных программ. Взять ипотеку можно лишь по рыночной ставке, которая, по данным «Этажей», в Сургуте составляет 17,7-19%.

Загородная недвижимость

Купить дом или участок в кредит в Сургуте можно сегодня также по рыночной ставке от 17,7-19%.

Что делать покупателям недвижимости?

Аналитиками компании «Этажи» доказано: заемщики, работающие с ипотечным брокером, имеют наибольший шанс получить одобрение по кредиту по приемлемой ставке.

Более выгодно покупать квартиры в новостройках; выбирайте уже сданные дома или здания на финальной стадии строительства, в которых продаются квартиры от застройщика. Если вы всё же выбрали жилье в старом фонде — аналитики ожидают в ближайшие месяцы снижения ключевой ставки Центробанка, а вслед за ней и ипотечных ставок. В течение года вы, скорее всего, сможете рефинансировать кредит по более выгодным условиям. Это же касается и загородного рынка.

Проконсультироваться по поводу будущего кредитования и выбрать недвижимость под любые запросы можно у специалистов компании «Этажи».