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Сургутяне скупают участки под картошку

Что происходит на рынке загородной недвижимости?

Сургутяне скупают участки под картошку
Фото: Этажи

Стабильный спрос на загородную недвижимость в Сургуте эксперты отмечают с 2018 года. В 2020 году он достиг пика, и с тех пор не снижался — однако в марте 2022 года многое изменилось. Об этом рассказала Наталья Нестерова, руководитель направления загородной недвижимости компании «Этажи» в Сургуте.

Что сейчас покупают люди — участки, дачи или дома? Почему они вкладываются в землю — по-прежнему покупают себе «загородную мечту» или просто хотят сохранить деньги, которые есть? И самый главный вопрос: что происходит с ценами? Читайте ниже.

Правда ли, что загородные объекты «смели с полок»?

Эксперт рассказала, что интерес к загородной недвижимости — стабильный. Однако есть нюансы: «Мы давно ушли от „сезонности“, продаем и покупаем с клиентами весь год. Но февраль-март — один из самых активных периодов, в эти месяцы продается больше земельных участков и летних дач».

Ассортимент с товарной полки никуда не исчез: многие собственники выставляют участки на продажу именно в момент пикового спроса — то есть прямо сейчас. По данным компании «Этажи», только в черте города сейчас около 100 предложений, в радиусе 10 км от центра их уже больше тысячи. А если рассматривать все варианты — то компания предложит более 2000 объектов.

«Количество объявлений о продаже любой, в том числе и загородной, недвижимости позволяет каждому покупателю совершить осознанный выбор и подобрать оптимальный вариант», — уверена Наталья Валерьевна.

Сильно ли подорожала «загородка» в 2022 году?

Рассматривать загородное направление «в вакууме» было бы неправильно. В России в целом с 2018 года наблюдается стабильный рост цен на все виды недвижимости.

Если сравнить в Сургуте «загородные» цены декабря 2021 и января 2022 года, виден рост примерно на 30%. Февраль дал ещё +10% к январским ценам. Но всё ли так плохо?

«Покупателям не стоит пугаться этих цифр. Учитывайте два момента. Первый: этот прирост — краткосрочное сезонное явление. Второй: собственники, которые решили продавать сейчас, стараются максимально поднять цены. Но наша аналитика показывает: реальная цена продажи ниже. Во время переговоров люди идут на торг (размер зависит от срочности продажи) и выходят на сделку по адекватным ценам. При этом продавцы не теряют выгоду: они остаются в рамках рыночной стоимости, а во время торга уходит лишь „сверх“-наценка», — пояснила Наталья Нестерова.

Стоит ли ждать в ближайшем будущем беспрецедентного роста цен? Спикер ответила так: «Всегда говорю, что критичное и быстрое изменение цен в любой недвижимости — миф. Всё идет своим чередом. У людей всегда появляются новые цели, желания и они стараются их достичь с максимальной выгодой. Именно поэтому резких скачков цены мы не ожидаем и не прогнозируем».

Что с ипотекой?

В Сургуте 50-60% покупок происходило за наличный расчёт, и только 40-50% покупателей использовали заёмные средства.

В марте ипотечные ставки по разным типам недвижимости сравнялись и остановились в коридоре 19-22%. После этого количество покупок с ипотекой снизилось: «Люди выжидают, они надеются на урегулирование процентных ипотечных ставок. Кто-то не отказывается от покупки, но выбирает более бюджетные варианты за наличный расчёт».

Что покупают в 2022 году?

С 2019 года люди стали рассматривать загородную недвижимость не только как «летнюю дачу» или «огород», а как место отдыха и постоянного проживания. Но уже в этом году запрос изменился на земельные участки «под картошку». Приобретают такие участки за минимальные цены, требование одно — чтобы можно было выращивать урожай.

«Сейчас люди ищут землю, дачи и дома с ухоженными участками, плодородной землей, хорошими теплицами, интересуются наличием грядок. Покупателям важно использовать землю по ее прямому назначению. Наши покупатели так и говорят: „Хотим купить участок под посадку или дачу с ухоженным огородом“. Мы все стараемся обеспечить себя какой-то стабильностью: всегда иметь возможность провести выходные на природе, не переживать за отпуск, не зависеть от ситуации в мире».

Что делать продавцам, покупателям и инвесторам?

Совет для собственников: успевайте продавать в момент спроса, пока есть возможность выставить выгодные цены, а также выгодно вложить полученные средства — например, на те же депозиты под 17-23%.

Совет для покупателей: если хотите найти самые интересные варианты — ищите сейчас, когда спрос — а вместе с ним и предложение — на пике. Пока вы ожидаете снижения цен, с рынка могут уйти оптимальные для вас объекты.

Совет для инвесторов: загородная недвижимость привлекательна всегда, так как спрос высокий и стабильный, а качественные объекты находят и выкупают быстро. Город растет и развивается, интересы и возможности людей меняются, и спрос на ликвид не падает никогда. Кроме того, в периоды кризисов инвестиционный интерес к загородной недвижимости всегда возрастает. Вы можете не только перепродать объект в будущем, но и получать выгоду в моменте: использовать самостоятельно или сдавать в аренду.


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