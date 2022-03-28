Спрос на жильё от застройщиков в Сургуте в марте 2022 года увеличился почти в два раза

Аналитики рынка недвижимости отмечают повышенный интерес к новостройкам по всей России. Сургут не стал исключением: по данным федеральной компании «Этажи», спрос на жильё от застройщиков в марте 2022 года увеличился почти в два раза. Подробностями делится Лиана Кудрявцева, руководитель департамента новостроек компании.

«В марте с „Этажами“ стали бронировать на 64% больше квартир, чем в феврале. Количество сделок по новостройкам выросло на 36% — оба показателя рекордные для компании. Люди, которым ранее одобрили ипотеку по лояльным ставкам, торопятся приобрести квартиру — пока не истекло одобрение на выгодный кредит. А неопределенная геополитическая ситуация подталкивает других приобретать недвижимость для сбережения накоплений», — объяснила Лиана Венеровна.

С 1 апреля будет повышение ставок по льготной ипотеке до 12%! Поэтому всем, кто хотел оформить кредит по низким ставкам, стоит поторопиться.

Есть ипотека — есть спрос

Несмотря на ключевую ставку в 20%, льготное кредитование ещё работает: это «Семейная ипотека» и «Ипотека с господдержкой». В условиях, когда ставки на вторичное жилье находятся на историческом максимуме, люди пользуются шансом получить кредит под 4,6% — 5,75%. Более того — застройщики сотрудничают с банками и предлагают клиентам новые варианты экономии: субсидированные ставки и комплексные продукты, которые тоже помогут снизить ставку. Также для клиентов компании «Этажи» действуют преференции от банков: это скидки на ставку в размере 0,15-0,3%.

Экономическая ситуация привела к ажиотажному спросу на квартиры от застройщиков — и это при том, что стоимость первичной недвижимости в Сургуте растёт (как, впрочем, и по стране в целом).

«Роста отказов по ипотеке у наших клиентов, которые подавали заявки через компанию, мы в марте не наблюдаем. Но можем сказать, что банки стали внимательнее оценивать клиента: начиная от его дохода и заканчивая кредитной историей. Поэтому надёжнее воспользоваться услугами специалиста, чтобы повысить шансы на одобрение: ипотечный брокер поможет выбрать программу, грамотно собрать пакет документов и корректно заполнить заявку», — отметила спикер. — А те, кто оформил кредит под высокую ставку, в будущем смогут рефинансировать свою ипотеку — то есть пересмотреть и снизить размер ставки: «Услуга рефинансирования обычно платная. Однако сейчас „Этажи“ дарят каждому клиенту сертификат на бесплатное рефинансирование. Он бессрочный, вы сможете воспользоваться им в любой момент».

Хватит ли на всех квартир?

Дефицита предложений в ближайшее время не предвидится. «Сейчас в нашей базе более 1 800 квартир в 15 ЖК. Причём в 5 комплексах дома сданы — это более 570 готовых квартир, цены начинаются от 3 550 000 рублей. Ещё 10 ЖК строятся — это более 1 300 квартир, цены начинаются от 3 550 000 рублей, ближайший срок сдачи — 4 квартал 2022 года», — рассказала Лиана Кудрявцева.

По словам эксперта, предпочтения горожан остались прежними: наиболее популярные варианты — 1-комнатные квартиры площадью 40-50 кв.м и 2-комнатные квартиры 55-60 кв.м.

Покупатели чаще выбирают готовое жилье с качественным ремонтом и отделкой: обоями, натяжным потолком и ламинатом. Также есть спрос на квартиры со сдачей в ближайшие полтора-два года.

«Ситуация каждого индивидуальна, и план действий у всех будет разный. По моему мнению, инвестиции на короткий срок сейчас лучше не рассматривать, вместо этого выбрать вариант сохранения сбережений в горизонте 10 и более лет — это зависит от количества свободных денег и портфеля инвестора. Если у вас есть острая необходимость в собственном жилье, и вы подходите под ипотеку с господдержкой или семейную — рассмотрите эти возможности. При 30-50% первоначального взноса ипотечные платежи будут сопоставимы с арендной платой. Тем, кто хочет купить квартиру по обычным ставкам на новостройку, я рекомендую взвесить все „за“ и „против“, посоветоваться с экспертами, чтобы избежать поспешных решений и больших переплат», — подытожила Лиана Венеровна.